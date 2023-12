Mojinos Escozíos están programados para el próximo Primavera Trompetera

Mojinos Escozíos programados para el próximo Primavera Trompetera.

El festival está anunciado para los días 22 y 23 de marzo de 2024 en el Circuito de Velocidad Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Mojinos Escozíos es un grupo de hard rock español que destaca, sobre todo, por las letras de sus canciones, que pueden considerarse irreverentes, humorísticas e incluso escatológicas.

Su estilo ronda entre el hard rock y el heavy metal, aunque algunas canciones también se encuentran influenciadas por el blues rock.

Los componentes del grupo se conocieron en Mollet del Vallés (Barcelona). En 1994 formaron el grupo, actuando en pequeñas salas. En 1996, una discográfica les propuso grabar un disco, pero tras ello decidió no publicarlo, debido al contenido de las canciones.

Se hicieron populares gracias a un programa de radio de José Antonio Abellán y a la revista El Jueves, lo que propició que, finalmente, el disco se publicase. El productor del disco fue Esteve Coll, que trabajaría habitualmente con el grupo. La discográfica Horus les garantizó la publicación de sus dos primeros discos.

Su primer disco, titulado Mojinos Escozíos (el nombre se les ocurrió cuando le preguntaron al bajista Zippy por un ataque de hemorroides que sufría y respondió "tengo to' el mojino escozío"​) contenía, por una parte, canciones originales del grupo, como "Jerónima", "Los cochinos" y "Montanbique", los sencillos del álbum, o "Tío chulo", que sirve de apertura en los conciertos.

Por otra parte, contenía versiones de canciones de diversos grupos, como "El cura" ("Into the Fire", de Deep Purple), "El corral" ("La Grange", de ZZ Top), "Caga ya" ("The Jack", de AC/DC), o la que contiene la nueva versión del disco, "Fuego" ("Fire", de Jimi Hendrix). A pesar del pesimismo del grupo de triunfar en el mercado, el álbum consiguió el disco de oro con 90 000 copias vendidas.

Las entradas y abonos están aquí:

https://n9.cl/ln23pl

