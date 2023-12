Luis Enrique: "Mbappé y yo no somos novios porque él no quiere"

El entrenador del Paris Saint Germain, el español Luis Enrique Martínez, aseguró este martes que mantiene una relación "perfecta" con la estrella del equipo Kylian Mbappé, a tal punto que dijo que "no somos novios (...) porque él no quiere".



Tras varios días de informaciones en la prensa francesa sobre supuestos desencuentros y una relación fría entre ambos, Luis Enrique fue tajante al afirmar que mantienen la misma relación de siempre, "diría perfecta".



"No somos novios pero casi. Más que nada porque él no quiere", insistió el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro de liga que mañana medirá al PSG contra el Metz.



A continuación, Luis Enrique afirmó al periodista desconocer "por qué me haces esta pregunta, porque yo tengo mucha cercanía con la mayoría de los jugadores", y "con Kylian desde el principio", al que definió, como "una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriendo".



Previamente, y analizando la primera mitad de esta su primera temporada al frente del equipo parisino, el entrenador sentirse muy satisfecho de cómo van las cosas "a pesar de que siempre hay rumores sobre cosas negativas", aunque sin aclarar si se refería a las informaciones sobre el supuesto descontento de la estrella francesa.



Mbappé cumple 25 años este miércoles y Luis Enrique, que consideró que "es jovencísimo", elogió lo que ha logrado hasta ahora y señaló su esperanza en que "consiga muchísimos éxitos individuales y colectivos", y "ojalá que sea en el PSG".



"Es una maravilla tener a un jugador como él en el equipo, por lo que aporta y por lo que genera", añadió sobre un jugador que aún mantiene la incertidumbre sobre si renovará su contrato con el PSG a final de esta temporada u optará a irse a otro club.

