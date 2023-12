Un maquinista se saltó una señal de parada en el choque de dos trenes en Málaga

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha revelado este domingo que el choque de dos trenes en la estación de El Chorro, en Álora (Málaga), se produjo porque uno de los maquinistas "se saltó una señal de parada".



El ministro confirma así la información que habían avanzado horas antes Renfe y Adif, que apuntaban a un error humano como posible causa de este accidente ferroviario, que se saldó con trece heridos leves, tres de ellos menores, y obligó a evacuar a unos 270 pasajeros.



Óscar Puente ha detallado las causas del siniestro a través de la red social X (antes Twitter), donde ha defendido que el Gobierno "ha informado a la opinión pública con total transparencia" de este incidente, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestara su preocupación por la situación ferroviaria en Andalucía y pidiera el Ejecutivo informar de ello de forma transparente.

Seguir el ejemplo de Ayuso no es lo mejor. La Sanidad Publica andaluza de tu competencia es lo que te debería preocupar de verdad. Ayer dos trenes chocaron porque uno se saltó una señal de parada. Ya se ha informado a la opinión pública con total transparencia. https://t.co/RacJPx2S3y pic.twitter.com/qcRu7CkBgh — Oscar Puente (@oscar_puente_) December 17, 2023





"Seguir el ejemplo de Ayuso no es lo mejor. La Sanidad Publica andaluza de tu competencia es lo que te debería preocupar de verdad. Ayer dos trenes chocaron porque uno se saltó una señal de parada. Ya se ha informado a la opinión pública con total transparencia", afirma el ministro en su publicación, en la que adjunta la nota de prensa hecha pública por Renfe y Adif sobre la investigación del accidente.



El siniestro se produjo sobre las 21:30 horas de ayer en la estación de El Chorro-Caminito del Rey, cuando dos ferrocarriles de Media Distancia que cubrían el trayecto Málaga-Sevilla y viceversa, uno de ellos en doble composición (dos trenes unidos), colisionaron lateralmente.

Imágenes accidente de trenes en #Álora. Continuamos trabajando en el lugar. #CPBMálaga pic.twitter.com/3pds77l3bs — CPB Málaga (@cpbmalaga) December 16, 2023





Uno de los trenes estaba parado en el andén y el otro entraba a la estación a baja velocidad, en una zona de paso estrecha. El último vagón de uno de los trenes, en el que no había pasajeros, descarriló y volcó parcialmente.



Se da la circunstancia de que este domingo se ha producido un segundo descarrilamiento, en este caso sin heridos, ya que el tren no llevaba pasajeros, en Setenil de las Bodegas (Cádiz).



El incidente ha tenido lugar a las 06:45 horas, cuando una bateadora -tren de trabajo- que realizaba el mantenimiento de la infraestructura ha sufrido la salida de un eje en la línea Antequera-Algeciras.



En este caso, la causa de la incidencia ha sido la rotura de una pieza de la máquina bateadora en el momento de finalizar los trabajos de mantenimiento, según han indicado Renfe y Adif, que han detallado que estas actuaciones se desarrollan cuando no existe circulación de trenes ni viajeros.

