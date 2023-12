Moreno: "Si no llueve habrá serios problemas de abastecimiento en capitales de provincia"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido de que si no llueve en Andalucía de aquí al verano puede haber "problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y en municipios importantes", con el impacto que ello supondría para la población, pero también para la agricultura, el turismo y la industria.

En una entrevista con el Diario Sur, Moreno ha explicado que "cada vez van quedando menos ventanas de oportunidad para recibir esas ansiadas lluvias", ya que, aunque las previsiones apuntaban a un otoño más húmedo de lo habitual, esos pronósticos no se han cumplido y los embalses andaluces están a un 20 % de su capacidad, 30 puntos menos que la media de la última década.

"Si no lloviera más en este mes, nos queda la ventana de marzo y abril para recibir alguna precipitación. Pero si no tenemos esa primavera lluviosa, si no lloviera de aquí al verano, tendríamos problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y en municipios importantes", ha asegurado Moreno.

La sequía, ha señalado, "ya se ha convertido en un problema estructural", lo que significa que en Andalucía "va a faltar agua" de forma sistemática. "Por esa razón debemos hacer todos los esfuerzos y utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance", ha subrayado.

Ha recordado que el Gobierno andaluz va por el cuarto Decreto de Sequía, tiene un plan de emergencia y ha activado más de mil actuaciones en materia de agua, que van a suponer una inversión superior a los 4.000 millones de euros de aquí a 2027.

Agua en barcos y desaladoras portátiles

La Junta se plantea, si fuera necesario, disponer de barcos cisterna para abastecer al litoral de la Costa del Sol desde el puerto de Málaga, o contar con desaladoras y desalobradoras portátiles, así como la activación de sondeos estratégicos en desuso para dar servicio a corto plazo a zonas tan afectadas como la Axarquía malagueña.

"Debemos hacer todo el esfuerzo posible, pero Andalucía necesita que el Gobierno de España entienda también la urgente necesidad de poner en marcha instalaciones de este tipo, que tardan entre tres y cinco años", ha explicado Moreno, que urge al Ejecutivo a plantear un cronograma de actuaciones concretas en materia de desalación para todo el litoral, desde Huelva hasta Almería.

El presidente andaluz cree que el grave problema de la sequía requiere de "infraestructuras de gran calado", y por eso defiende la necesidad de alcanzar "un gran Pacto por el Agua" y de crear una alianza entre administraciones para poner en marcha cuanto antes las actuaciones necesarias, porque ya "vamos con retraso".

Como la sequía es un problema que no afecta solo a Andalucía, Moreno reivindica que todo lo relacionado con el agua se considere "como una política de Estado", sacándolo "del enfrentamiento partidista" y situándolo "como una prioridad para el futuro de todos los territorios".

"Algunos, como Andalucía, somos más vulnerables por nuestra situación geográfica básicamente, pero ya estamos viendo cómo en otras comunidades sufren también la falta de lluvias o temperaturas inusuales", ha apuntado Moreno, que incide en la necesidad de "lograr una gran alianza entre las administraciones" que tienen competencia en materia de agua para priorizar las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento a la ciudadanía, a la industria, el campo o el turismo.

"En ese llamamiento a la política de altura siempre va a estar Andalucía, y creo que el acuerdo alcanzado por Doñana demuestra que esa siempre ha sido la posición del Gobierno que presido: la búsqueda permanente de la solución a los problemas a través del diálogo y el acuerdo", ha recalcado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es