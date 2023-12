La Junta urge al Ministerio a convocar 1.000 plazas MIR anuales ante el déficit de médicos

La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad la convocatoria extraordinaria de mil plazas extra de médicos MIR anuales y la flexibilización o modificación de los criterios para la acreditación de unidades docentes.



El objetivo, ha explicado, es que Andalucía y todo el Sistema Nacional de Salud puedan solventar el déficit de profesionales sanitarios que padece.



En un acto de homenaje a los profesionales del Hospital Universitario de Jaén jubilados en 2002, García ha admitido que el déficit de plantilla es "especialmente agudo" en determinadas especialidades como Médico de Familia, Pediatría o Anestesista.



La consejera ha expresado su agradecimiento a los casi mil médicos andaluces que han decidido prolongar su actividad profesional uno o varios años, hasta llegar a los 70 años. De ellos, 550 facultativos de Atención Primaria han decidido seguir en activo unos años más.



Sin embargo, el año pasado se jubilaron 493 médicos de familia en Andalucía, este año lo harán 510 y 69 pediatras y, si se le suman los especialistas, se llega a los 787 profesionales médicos en toda Andalucía que se jubilan.



Según las previsiones de la Consejería, hasta 2032, se jubilarán 6.769, de los que 2.917 serán médicos de familia.



"Necesitamos relevo", ha subrayado la consejera de Salud, para indicar a continuación que hasta 2025-2026 no se logrará cubrir con nuevos médicos todas estas vacantes.



"Estas jubilaciones no hacen más que aumentar el déficit de profesionales que ya padecemos y al que tenemos que poner solución desde la Administración, en particular, desde el Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en esta materia", ha insistido García.



La consejera ha vuelto a pedir la convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas MIR anuales en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y un cambio o flexibilización en los criterios para la acreditación de nuevas unidades docentes, de manera que Andalucía pueda incrementar su oferta de plazas MIR, pues ya ha llegado a su máximo.



Según la Consejería, en la convocatoria de este curso 2023-2024, Andalucía se sitúa por tercer año consecutivo como la primera comunidad autónoma en plazas ofertadas de Atención Primaria, por delante de Cataluña o Madrid.



Se encuentra también entre las tres primeras comunidades que más plazas ofertan en general, un total de 1.861 plazas EIR, lo que supone un incremento del 33,9 % con respecto a 2018.



"Andalucía, desde 2019, ha hecho una apuesta severa para paliar esta previsión deficitaria por parte del Ministerio y lleva trabajando estos cinco años en la formación de profesionales sanitarios, mejorando sustancialmente la calidad, incrementando la cantidad con tendencia a máximos históricos y preservando la prioridad de la docencia en el sistema sanitario público incluso en los periodos más duros de la pandemia", ha remarcado.



Al respecto, se ha referido a la puesta en marcha de los estudios de grado de Medicina tanto en la Universidad de Jaén como en la de Almería, y al trabajo para que también la Universidad de Huelva pueda impartir esta formación.

