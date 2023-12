Sri Lanka investiga las causas del apagón que dejó al país a oscuras durante 5 horas

Las autoridades de Sri Lanka están investigando el apagón que dejó ayer a prácticamente todo el país sin electricidad durante unas cinco horas, afirmó este domingo el Ministerio de Energía.



"Tenemos que examinar esto desde un punto de vista técnico (...) la línea que trae la energía hidroeléctrica se desconectó debido a las condiciones atmosféricas", dijo ante el Parlamento el ministro de estado de Energía, Indika Anuruddha.



La investigación será llevada a cabo de forma conjunta por el Ministerio y por la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB), el único generador, transmisor y distribuidor de electricidad del país.



El apagón tuvo lugar en la tarde del sábado, hacia las 17:10 hora local (11:40 GMT), y las autoridades tardaron unas cinco horas en restaurar la electricidad a todo el país isleño.



Según el portavoz del CEB, Noel Priyantha, la falla en el tendido eléctrico tuvo lugar en una de las líneas de transmisión principales de Sri Lanka, y las autoridades han descartado que se trate de un acto de sabotaje.



Aruna Kulatunga, un analista del sector energético, afirmó a EFE que la causa podría encontrarse en la insistencia de las autoridades en utilizar energía térmica a pesar de que los pantanos del país se encuentran prácticamente en su máxima capacidad.



"El CEB no escuchó estas advertencias y ha seguido generando electricidad por medio de plantas térmicas muy caras", dijo.



Debido a las fuertes lluvias experimentadas en los últimos meses, el CEB se vio obligado a generar un máximo de energía por medio de sus centrales hidroeléctricas, con casi un 90 % del total generado procedente de las presas del país.



"Este desequilibrio no fue soportado por la línea principal que distribuye electricidad al país desde las reservas hidroeléctricas, y como resultado saltaron todos los circuitos", dijo.



Una situación similar tuvo lugar el 29 de noviembre de 2021 y el 3 de diciembre de 2021, resultando también en apagones generalizados.



Tras estos incidentes, un comité de expertos presentaron una serie de recomendaciones que según Kulatunga no han sido implementadas.



La frecuencia de los cortes de luz fue uno de los desencadenantes de unas protestas masivas contra la gestión de la crisis económica por las autoridades, que llevaron en 2022 a la caída del Gobierno del expresidente Gotabaya Rajapaksa.



Atribuida en parte a erradas políticas fiscales y el altísimo endeudamiento, así como a la caída de los ingresos en divisas durante la pandemia del coronavirus, la crisis económica provocó además escasez de combustible y medicamentos.

