España se levanta y remonta con un festival de goles

España, que ya estaba clasificada para la Final entre Cuatro de la Liga de Naciones, cerró este martes en Málaga su fase de grupos con una victoria por 5-3 ante Suecia en un partido que empezó descontrolado, con un 1-3 en contra al descanso, pero que remontó en una magnífica segunda mitad gracias a los goles de Salma Paralluelo (m. 11), Athenea (m.51), Fiamma (m.81) y a un doblete de Mariona (m.78 y 89).



Aunque no había nada en juego porque España ya tenía asegurado el liderato del grupo y el pase a las semifinales, el triunfo supuso una alegría doble para el equipo que dirige Montse Tomé, ya que logró darle la vuelta a una primera parte de muchos errores defensivos y, además, en las gradas de La Rosaleda se confirmó el récord de afluencia en un partido de la selección femenina con 15.896 espectadores.



No habían pasado ni 40 segundos cuando Suecia provocó el primer córner del partido, apenas sacar de centro. Y en ese balón parado llegó el primer gol visitante tras un centro peinado en el primer palo que remachó, a placer en el segundo y de cabeza, Zigiotti Olme.



Un mal comienzo del que pronto se levantarían las chicas entrenadas por Montse Tomé, porque hubo reacción y mejoría inmediata, pero los errores en defensa iban a ser constantes. El 0-1 activó a España en ataque convo dos ocasiones consecutivas, primero con Salma Paralluelo y luego con un disparo al larguero de Olga tras una gran combinación.



En el minuto 11, las campeonas del mundo fabricaron la jugada tocando muy bien desde atrás y encontrando la ruptura entre líneas para abrir a Olga Carmona, que desde la izquierda sirvió un centro exquisito a la cabeza de Paralluelo para que hiciera el 1-1.



Pero Suecia se recompuso, le buscó las cosquillas a España en fase ofensiva y con un gran pase dentro del área abrió una gran grieta en la defensa y dejó sola a Asllani, que definió picándola por alto para el 1-2 sólo 3 minutos después.



Entonces llegó el mejor momento de España, que tiró de orgullo y provocó algunas paradas de mérito de la portera Jennifer Folk, si bien también desperdició ocasiones claras para volver a empatar, como en un cabezazo al primer palo de Jenni Hermoso.



Sin embargo, tras unos minutos de asedio, de nuevo un desajuste defensivo derivó en gol de Suecia. Esta vez entrando en la línea de fondo, por la derecha, tras una mala decisión de Abelleira de no sacar el balón de la 'ratonera', lo que permitió a Blackstenius poner el 1-3 en el marcador al filo de la primera media hora.



Con el esquema fracturado por momentos, Suecia avisó en serio con un disparo lejano que puso a volar a Misa, la segunda portera de España que sustituyó en este partido a Cata Coll.



Salma tuvo el 2-3 al borde del descanso, pero Jennifer Falk estuvo soberbia bajo los palos. No sería hasta pasar un nuevo susto con un larguero en contra en el área pequeña para ver el segundo gol de España.



Con un cambio en defensa tras el descanso (Laia Codina por Ivana), de nuevo por medio de Olga Carmona llegó el tanto español. La lateral sevillana es una garantía incorporándose al ataque y puso un gran centro raso a Athenea del Castillo para que rematara al fondo de la red a los 6 minutos del segundo tiempo.



Además, Aitana, casi en el primer balón que tocó, hilvanó una bonita pared con Athenea para casi acariciar el empate. Cuando no era la falta de precisión propia, eran las paradas de la sueca Folk en remates de Salma o Fiamma,



Pero la selección española fue paciente e insistió hasta que llegó el doble premio en dos chispazos: primero, con el golazo de Mariona Caldentey, que controló con el pecho y fusiló por alto a Folk (3-3, min.78); y sólo 3 minutos después con el 4-3 de Fiamma, que, con un toque sutil, batió por alto a la meta sueca en su salida.



El “¡Sí se puede!” unánime de los 15.896 espectadores presentes en La Rosaleda tuvo su efecto inmediato con una remontada que se culminó con el quinto gol, el segundo de Mariona (5-3, m.89), también de bella factura. Las campeonas del mundo ya estaban en su salsa y terminaron el partido con un dominio claro sobre su rival.



La victoria sirve a España para resarcirse del tropiezo anterior contra Italia (2-3) y revitaliza a las jugadoras para encarar en febrero la fase final de la Liga de Naciones, donde puede conseguir el soñado billete a los Juegos Olímpicos de París.



- Ficha técnica:



5 - España: Misa; Ona Battle, Ivana (Laia Codina, min.46), Aleixandri (Méndez, min.75), Olga; Teresa Abelleira, Hermoso (Aitana, min.59), Maite Oroz (Fiamma, min.59); Athenea (Navarro, min.68), Mariona y Paralluelo.



3 - Suecia: Falk; Eriksson, Ilestedt, Sembrant (Janogy, min.81), Lundkvist (Rybrink, min.81); Asllani (Kafaji, min.89), Angeldal (Bennison, min.62), Olme; Nilden (Andersson, min.62), Rytting-Kaneryd y Backstenius.



Goles: 0-1, M.1: Olme. 1-1, M.11: Paralluelo. 1-2, M.14: Asllani. 1-3, M.29: Backstenius. 2-3, M.51: Athenea. 3-3, M.78: Mariona. 4-3, M.81: Fiamma. 5-3, M.89: Mariona.



Árbitra: Kateryna Monzul (Ucrania). Amonestó a Asllani (min. 42) y Eriksson (min. 72) por parte de Suecia.



Incidencias: Partido de la sexta y última jornada del grupo D de la Liga de las Naciones disputado en el estadio de La Rosaleda ante 15.896 espectadores, récord histórico en un encuentro de la selección femenina en territorio nacional.

