Bárbara Rey se lleva las manos a la cabeza con las declaraciones de su hijo por chantaje

Tras dejarse ver completamente abatida e incapaz de articular palabra después de que su hijo Ángel Cristo Jr. haya revelado con todo lujo de detalles en la segunda parte de su entrevista en '¡De viernes!' cómo se gestaron y se llevaron a cabo sus presuntos chantajes al Rey Juan Carlos -asegurando que fue él quien les fotografió en actitud comprometida siendo tan solo un niño- Bárbara Rey ha regresado a Madrid.

A pesar de que ante las cámaras no quiere hacer declaraciones, la vedette ha hablado con varios periodistas y les ha negado que su hijo fuese el encargado de realizar dichas instantáneas, acusando al joven de haberle robado el material con el que supuestamente habría 'extorsionado' al Emérito y por el que se dice que se habría embolsado una cantidad que rondaría los 600 millones de pesetas.

Después de que su hija Sofía Cristo haya revelado que su madre está destrozada física y anímicamente por lo que ha hecho su hermano, Bárbara se ha dejado ver tranquila por las calles de la capital, donde ha dejado a un lado los complicados momentos que está viviendo desde hace casi dos semanas para acudir a una clínica de estética.

Y aunque ha insistido en que "no voy a hablar de nada así que no perdáis tanto tiempo", la artista no ha podido evitar que se le escape un revelador gesto cuando le hemos preguntado si como afirma su hijo, ha chantajeado al Rey Juan Carlos. Un momento en el que, muy seria, ha negado con la cabeza, llevándose las manos a dicha parte de su anatomía, sin dar crédito a las últimas declaraciones de Ángel sobre ella.

Mientras su vida personal atraviesa por un trance complicado, y su relación con su hijo está completamente rota, en el terreno profesional las cosas son muy diferentes y se rumorea que Bárbara podría regresar a televisión por todo lo alto convirtiéndose en uno de los fichajes estrella de la próxima edición de 'Tu cara me suena' en Antena 3.

