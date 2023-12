Un buque de guerra de EEUU y varios barcos son atacados en el Mar Rojo

Un buque de guerra de Estados Unidos y varios barcos comerciales fueron atacados este domingo en el Mar Rojo, en Oriente Medio, según informó el Pentagono.



De acuerdo con la cadena ABC News, un oficial del Pentagono señaló que el destructor Carney "derribó varios drones que se dirigían en su dirección desde áreas controladas por los hutíes en Yemen"



"En al menos dos circunstancias", amplió el funcionario a la cadena, el Carney derribó con éxito vehículos aéreos no tripulados "que se iban en su dirección".



El Pentagono confirmó por su parte y de forma escueta de que estaban al tanto de informes sobre "ataques al USS Carney y a buques comerciales en el Mar Rojo" y que proporcionarían más información a medida que esté disponible, según recogen medios estadounidenses.



El funcionario señaló a ABC News que "que un misil balístico disparado desde los hutíes en Yemen aterrizó en las proximidades de un buque mercante en el Mar Rojo y que el USS Carney estaba cerca y respondió a la llamada de socorro del barco".



En el incidente no se reportaron heridos, señaló el oficial.



El ataque contra el buque destructor Carney supone una importante escalada en una serie de ataques marítimos ocurridos en Oriente Medio relacionados con la guerra en Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamás.



Este mismo domingo, la Marina británica informó de "un ataque por parte de sistemas aéreos no tripulados" en el mar Rojo, en concreto en las proximidades de Bab el Mandeb, cerca de las costas del Yemen, e instó a los buques que navegan por la zona a "tomar precauciones"..



También hoy, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron ataques con misiles y drones contra los buques de carga "Unity Explorer" y "Number 9" mientras transitaban por el Mar Rojo, escenario de una creciente tensión por la guerra en la Franja de Gaza.



El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un discurso televisado que los insurgentes "llevaron a cabo una operación contra dos barcos israelíes" en el estrecho de Bab el Mandab, e identificó los buques como "Unity Explorer", con bandera de Bahamas, y "Number 9", con bandera de Panamá.

