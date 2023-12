El Gobierno actualiza la cifra de asesinatos machistas: 1.236 desde 2003

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha actualizado este viernes las cifras de asesinatos machistas: tras revisar datos judiciales, ha excluido cuatro casos y ha incorporado uno, por lo que el número de feminicidios por violencia de género desde 2003 es de 1.236.



Además, son 22 casos los casos que continúan en investigación y la cifra de menores huérfanos se sitúa en 431 desde 2013.



Tras reunirse con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer y el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha revisado y modificado las estadísticas relativas a seis años: 2014, 2015, 2017, 2021, 2022, 2023.



En 2014 se ha excluido un caso de A Coruña inicialmente confirmado y se ha incluido otro de Málaga (tras aparecer en 2023 el cadáver de una mujer asesinada en 2014). Así, el cómputo de ese año se mantiene en 55 víctimas mortales por violencia de género.



En 2015 se ha excluido un caso de Pontevedra después de que se haya emitido un veredicto de no culpabilidad sin apelación. El número de víctimas mortales de ese año se reduce de 60 a 59.



Se ha excluido un caso de Valencia que figuraba en la estadística de 2017, tras una sentencia por delito de lesiones y no por homicidio. Los feminicidios de 2017 pasan así de 50 a 49.



También se ha modificado la estadística de 2022 para excluir un caso de Asturias que pasa de confirmado a investigación, por lo que el número de víctimas mortales desciende de 50 a 49. Los dos hijos menores de la mujer asesinada también han salido del conteo, siendo 36 en lugar de 38 los niños y niñas contabilizados como huérfanos.



En 2023 ha incluido en la estadística a una menor huérfana cuya madre fue asesinada en Huelva, por lo que el número de niños y niñas que han perdido a su madre este año por la violencia de género es de 56.



Tras estos cambios estadísticos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sitúa en 1.236 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde 2003 y en 431 los y las menores huérfanos desde 2013.



Asimismo, esta institución dependiente del Ministerio de Igualdad ha procedido a modificar algunos casos en investigación. En concreto, ha dejado de figurar como caso en investigación el de una mujer en Madrid tras dictarse sentencia condenatoria por homicidio imprudente, y se ha incluido un nuevo caso en investigación en 2023 en la provincia de Barcelona.



Son, por tanto, 22 los casos que continúan en investigación.



El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.



En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

