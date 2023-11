El Real Madrid ya piensa en el Granada sin recuperar ni perder efectivos

Los futbolistas del Real Madrid llevaron a cabo este jueves, 12 horas después de vencer al Nápoles (4-2) en Liga de Campeones y certificar su clasificación como primeros de grupo a octavos de final de la competición, el primer entrenamiento con la mente puesta en el siguiente compromiso liguero, el sábado contra el Granada (18:30 horas CET, -1 GMT), para el que el técnico italiano Carlo Ancelotti contará con los mismos futbolistas.



Ni altas -de las ocho ausencias por lesión que se perdieron el encuentro de ‘Champions’- ni bajas, la gran noticia para el conjunto blanco horas después de su victoria, ya que el español Brahim Díaz y el brasileño Rodrygo Goes pidieron el cambio antes de tiempo.



Brahim en el minuto 65 con claras muestras de fatiga y Rodrygo en el 87 tras sentir “calambres”.



Desde el club informan a EFE de que se trata solo de dos sustos y que no hay ninguna lesión, por lo que, a pesar del cansancio evidente, y salvo contratiempo de última hora, participarán en el partido contra el Granada en el Santiago Bernabéu.



Debido a la carga de minutos y al poco tiempo hasta el próximo compromiso, los jugadores que más minutos disputaron frente al Nápoles realizaron una sesión suave y de recuperación pensando en el encuentro del sábado.



Un partido para el que Ancelotti cuenta con ocho jugadores de baja por lesión.



Luka Modric fue el último jugador que se sumó a la larga lista de ausencias por lesión. El croata, que no pudo acabar el partido del pasado domingo en Cádiz, sufre una fuerte sobrecarga que le dejó fuera contra el Nápoles el miércoles y tampoco estará contra el Granada.



Sumándose así a las ausencias de Thibaut Courtois y Eder Militao, bajas de larga duración por sus lesiones de rodilla; Kepa por la lesión muscular que sufre en el muslo de la pierna derecha; Vinícius Junio y Arda Güler por roturas musculares; Aurélien Tchouaméni por una fractura en el dedo de un pie y Eduardo Camavinga por la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha.

