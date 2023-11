Los buques chinos participan en ejercicios navales en Birmania en medio de la tensión

Tres barcos de la marina china han arribado a un puerto de Birmana para participar en unos ejercicios navales conjuntos, en un momento de creciente inseguridad fronteriza entre ambos países que ha generado preocupación en Pekín.



Un buque destructor, una fragata y un barco de abastecimiento con unos 700 tripulantes llegaron el lunes al puerto de Thilawa, en el sur de Rangún -antigua capital y principal ciudad del país-, publica este martes el diario The Global New Light of Myanmar, controlado por los militares desde el golpe de Estado de febrero de 2021.



El diario oficialista señala escuetamente que los barcos chinos y birmanos realizarán "ejercicios de seguridad" conjuntos en Rangún, sin precisar hasta cuándo ni aportar más información.



China, que no ha condenado la sublevación militar que terminó con una década de transición democrática en Birmania, es, junto a Rusia, uno de los principales aliados y proveedor de armas del régimen castrense.



La visita naval china se produce mientras las fuerzas de la junta birmana luchan contra grupos insurgentes de minorías étnicas cerca de la frontera con China, lo que genera preocupación en Pekín, que ha pedido una solución rápida al conflicto.



Desde el sábado y hasta este martes, las tropas chinas realizan ejercicios militares con munición real en su lado de la frontera para que las fuerzas del Ejército Popular de Liberación (EPL) estén "listas ante cualquier emergencia", subrayó en un breve comunicado en Weibo, el equivalente chino a X (antes Twitter), el Comando del Teatro de Operaciones del Sur del EPL.



El pasado jueves, además, el embajador de China en Birmania se reunió con altos funcionarios en Naypyidó para conversar sobre la estabilidad fronteriza, en pleno avance de la ofensiva rebelde que ha despertado dudas sobre la relación entre ambas naciones.



Los grupos insurgentes, que han tomado el control de varios puntos fronterizos con la provincia china de Yunnan, comenzó a raíz de una ofensiva el 27 de octubre en una zona de la minoría étnica kokang, con raíces étnicas chinas.



Desde entonces, la bautizada como Operación 1027 -por su fecha de inicio-, calificada por los expertos como el principal reto de la junta militar desde que detenta el poder, se ha expandido a otras regiones del este, norte y oeste del país.



China y Birmania comparten 2.129 kilómetros de frontera, y, si bien Pekín aumentó su influencia en el país tras el golpe, su relación con el Ejército es compleja, pues algunas guerrillas -entre ellas implicadas en esta operación- tienen una larga historia de alianza étnica, económica y militar con la segunda economía mundial.

