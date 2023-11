Márquez: "No me gusta decir que es mi última carrera en Honda, nunca se sabe el futuro"

Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de Moto GP, se despedirá este próximo fin de semana en Valencia de Repsol Honda tras anunciar su incorporación para el próximo año con Gresini Racing aunque aseguró que no le gusta decir que será su última carrera en el equipo porque "nunca se sabe en el futuro".



Márquez, de 30 años, pondrá punto y final en Valencia a una larga trayectoria en Repsol Honda de once años que comenzó en 2013.



"Ahora las gradas están vacías con una tranquilidad que luego no habrá, porque durante el fin de semana hay mucho ajetreo de normal, pero siendo el último Gran Premio del año siempre es especial, aunque este es diferente. No me gusta decir que es mi último Gran Premio con Honda, porque nunca se sabe en el futuro, pero será el punto y aparte de una etapa con el Repsol Honda Team donde hemos conseguido muchos éxitos y será un fin de semana de muchas emociones”, dijo Márquez, en una entrevista difundida por el equipo desde Valencia.



"El Repsol Honda ha sido y siempre será el equipo de mi carrera deportiva y de mi vida. He estado once años con ellos, donde hemos conseguido seis títulos mundiales, algo que no voy a conseguir con otro equipo. Tengo treinta años y la carrera deportiva de cualquier deportista o piloto, en este caso, dura lo que dura y será el equipo con el que haya conseguido más éxitos a nivel personal y a nivel colectivo”, confesó.



"Hemos aprendido más de los momentos difíciles y de los golpes que hemos recibido durante todos estos años, pero también hemos disfrutado y bailado mucho de los momentos buenos. No puedes comparar un chaval de veinte años con un “hombrecillo” de treinta, con todas las ideas más claras y más maduro. He aprendido muchas cosas y la decisión que he tomado ahora con 30 años hubiera sido incapaz de tomarla con 20, 22, 23, 24 o 25 años porque no era suficientemente maduro para hacerlo", manifestó.



A lo largo de todos estos años con Repsol, Marc Márquez declaró que "hay muchos momentos para recordar, sobre todo los de circuito".



"Hay muchos detalles, me acuerdo cuando me subieron en su avioneta… hemos hecho muchísimos eventos. Las cenas de los domingos de Valencia una vez terminada la temporada, hacían fiestas muy divertidas, son momentos que nunca se me olvidarán. Como he estado tantos años he visto pasar a mucha gente dentro de Repsol, diferentes equipos como de comunicación como de patrocinio, siempre han rendido de diez y me he sentido muy bien tratado, me siento un privilegiado”, concluyó.

