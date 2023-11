Unas 170.000 personas inundan Cibeles en la protesta contra la amnistía y Sánchez

Unas 170.000 personas -según datos de la Delegación del Gobierno- han participado este sábado en la madrileña plaza de Cibeles en la concentración de protesta contra la ley de amnistía organizada por organizaciones de la sociedad civil Bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación".



Los convocantes, por su parte, elevan la cifra de participación hasta el millón de personas.



La concentración ha comenzado pasadas las 12:00 horas del mediodía entre gritos de "Pedro Sánchez a prisión", "No es un presidente, es un delincuente" o "Sánchez traidor y mentiroso".



Entre quienes han acudido a la protesta está el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido a Pedro Sánchez "que no levante muros" ni "juegue con la convivencia". "No tensionen la sociedad, volvamos al sentido común, a la Constitución, a la división de poderes y al respeto a la independencia judicial", ha reclamado.



El líder del PP ha subrayado que "una cosa es tener el poder y otra tener la razón. Una cosa es haber conseguido los diputados suficientes, pero saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo".



Cree que "estamos en un momento complicado para la democracia" y ha acusado a Sánchez de cometer "un fraude" y "un atropello" con la proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso y que le ha permitido ser investido presidente del Gobierno.



También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que la ley de amnistía es la "consumación" de un golpe de Estado que ya se ha iniciado con el pacto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con "todos los enemigos de España".



"Ante ello no podemos dar la batalla por perdida", ha asegurado Abascal, que ha instado a "seguir resistiendo" a través de una "respuesta institucional coordinada" en aquellas regiones sin una "mayoría golpista", así como en el Senado.



Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado del "daño irreversible" que se está generando en España con la fabricación de dos bandos y el señalamiento a los jueces y ha acusado al Gobierno de ejercer un "abuso intolerable de poder".



El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que el presidente del Gobierno arranque la legislatura "rompiendo puentes con quienes no son sus socios". "Sánchez se ha vendido a los radicales y ha hecho unas concesiones inaceptables a los socios separatistas que apuestan por la ruptura de la igualdad de todos los españoles", ha denunciado.



Mientras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha acusado a Sánchez de "levantar muros" y "degradar" la democracia, ha afeado la participación de Vox en las protestas en Ferraz. "Los partidos no debemos ser protagonistas de concentraciones nacidas desde la sociedad civil. Acompañar sí, pero no asumir protagonismo como está haciendo Vox en Ferraz".



Por su parte, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado al PSOE de haber "traicionado" a "muchísimos catalanes" con la ley de amnistía que, en su opinión, ampara "a una casta de intocables que son impunes a todo lo que hicieron en ese golpe de estado de 2017".



"Estamos defendiendo el Estado de derecho, España y la igualdad entre todos los españoles", ha dicho la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien ha celebrado la presencia de drones en la concentración para que se vea a los ciudadanos que se encuentran denunciando "un atentado a la Constitución".

