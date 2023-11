Patinazo de Feijóo en la investidura: atribuye a Machado una frase de Ismael Serrano

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha cometido un notable desliz en la sesión de investidura. Al intentar enriquecer su argumentación, Feijóo ha citado lo que creía una estrofa del célebre poeta Antonio Machado, sin saber que en realidad se trataba de una línea de una canción del conocido cantautor Ismael Serrano.

Este patinazo ocurrió después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, hiciera referencia a Machado en su discurso, citando la frase "Hoy es siempre todavía". En su respuesta, Feijóo intentó ampliar la cita de Machado, agregando: "Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora". Sin embargo, estas palabras son parte de la letra de la canción 'Ahora' de Ismael Serrano, y no de Machado.

La rápida intervención de Ismael Serrano en 'X' (antes Twitter) aclaró la confusión, donde el cantautor señaló: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor". Este esclarecimiento no tardó en resonar en los medios y las redes sociales, destacando la importancia de verificar las fuentes en el ámbito público.

No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción “Ahora” en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre). ??‍♂️https://t.co/Q5jClGd7bk https://t.co/vlPSLY6K2s — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) November 15, 2023

Sánchez, aprovechando la oportunidad, corrigió a Feijóo en su réplica, enfatizando: "Señor Feijóo, la cita de Machado es la válida, la cita que usted ha hecho fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano. Es lo que tiene buscar las cosas en Google". Asimismo, Sánchez utilizó este desliz para hacer una sutil alusión a las controversias pasadas de Feijóo.

