La Junta entregará al TSJA su rectificación para exigir el pasaporte covid

La Junta de Andalucía va a rectificar la petición al TSJA para que ratifique la orden por la que se exige el pasaporte covid para el acceso a los establecimientos de hostelería y ocio nocturno para que se limite solo a clientes y no a los trabajadores del sector.



El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha dicho en una entrevista en Canal Sur Radio que confía en que el alto tribunal andaluz lo autorice en unos días, y ha aprovechado para pedir responsabilidad en estas fiestas navideñas a la población.



La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró ayer que esta medida frente al coronavirus -ya vigente en hospitales y residencias- cumple los requisitos de necesidad e idoneidad, pero no de proporcionalidad, ya que tendría que aplicarse, tal y como está redactada, a "cualquier persona" que accediese al interior, lo que incluiría a los trabajadores.



Elías Bendodo ha señalado que se pueden celebrar comidas y cenas, aunque respetando las medidas y sin necesidad de adoptar restricciones por parte de la administración dado que, aunque crecen los contagios, no lo hacen al mismo ritmo la presión hospitalaria.



Aunque el PP de Andalucía no celebrará este año una copa de Navidad atendiendo las recomendaciones de la dirección nacional, el Gobierno andaluz, al ser doce consejeros más el presidente, posiblemente hagan algo discreto, ha indicado Bendodo.

