Casi el 80% de los andaluces vacunará a su hijo menor de 12 años, según el barómetro

El 79,8 por ciento de los encuestados en el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) que tiene hijo menor de 12 años asegura que lo vacunará contra la covid-19, mientras que un 16,4 por ciento no lo hará y el 3,7 por ciento restante no sabía qué hará en el momento de la encuesta.



Respecto a los padres de niños de entre 13 y 16 años, el 83,1 por ciento afirmó que estaban vacunados y el 16,8 por ciento que no.



Entre los encuestados, que fueron 3.600 en la segunda quincena de septiembre, hay un 23,4 por ciento que tiene hijo menor de 12 años y un 23,3 por ciento que tiene algún hijo entre 13 y 16 años.



En materia laboral, un 66 por ciento dice que no le afecta la pandemia y que va a trabajar con normalidad. En otra pregunta, un 54,6 por ciento cree que las empresas deben favorecer el teletrabajo y un 40,8 por ciento que no.



Respecto a la situación económica familiar, un 14,6 por ciento tiene dificultades en su hogar y un 28 por ciento ve probable o muy probable que alguien de su entorno pierda el trabajo en los próximos meses.



El barómetro hace especial mención a la gestión de la Consejería de Educación, calificada como buena por un 28,3 por ciento; mala por un 22,1 por ciento; muy mala por el 16,5 por ciento; muy buena por el 16,4 por ciento; y regular por el 14,3 por ciento.



Como medidas de conciliación familiar se pide principalmente la adaptación de los horarios, aumentar las plazas de comedor o el servicio de cuidado a domicilio en caso de enfermedad.



El 44,3 por ciento considera que se deben mantener las medidas higiénico-sanitarias del curso pasado, el 28,4 por ciento que se deberían aumentar y el 26,5 por ciento disminuir.



La afirmación de que "la Junta invierte más en educación" es compartida por el 46,9 por ciento y rechazada por el 39,8 por ciento.



Por otra parte, el paro es el principal problema de Andalucía en un 62,9 por ciento de los casos, mientras que la pandemia de coronavirus ya sólo lo es en el 4,9 por ciento de casos.



La situación económica de la comunidad es mala para un 39,5 por ciento de los encuestados, buena para el 31,4 por ciento y "ni buena ni mala" para el 19,2 por ciento.



Los andaluces creen que la economía andaluza es mejor que la de hace un año y que mejorará dentro de otro año.

