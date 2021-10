"Andalucía, el cambio funciona", el lema del PP para su congreso regional

"Andalucía, el cambio funciona" será el lema del PP andaluz en el congreso regional que celebrará entre el 19 y el 21 de noviembre en Granada para reflejar "la realidad del trabajo del gobierno de Juanma Moreno", según ha explicado el presidente del comité organizador, José María Bellido.



En una nota, Bellido, también alcalde de Córdoba, ha dicho que "el cambio funciona porque está trayendo progreso, generando desarrollo y creando empleo pese a la pandemia, porque estamos mejorando los servicios públicos y porque somos los que estamos invirtiendo más que nunca en sanidad, educación y dependencia sin dejar a nadie atrás".



Ha añadido que el cambio "se construye desde el centro" y "centrados en los problemas reales de los ciudadanos y desde la capacidad de unir y no separar, los esfuerzos colectivos que aportamos los andaluces".



Bellido ha expresado la necesidad de seguir consolidando el cambio "para seguir con las reformas que funcionan en este proceso de ambición colectiva" que hará de Andalucía "uno de los motores económicos de España, un liderazgo que hasta poco era impensable".



Ha advertido de que si el PSOE pretende "regresar al modelo anterior y volver a recentralizar impuestos como el de donaciones y sucesiones para subirlos a todos los andaluces" eso "no ocurrirá con el Gobierno de Juanma Moreno".



Bellido ha destacado también el cambio en "materia territorial" que experimenta Andalucía, ya que ahora "no se mira desde la Junta a los ayuntamientos en función del color de su alcalde" y ha animado a "seguir defendiendo los intereses de Andalucía" frente a la "infrafinanciación que sufre por culpa de un acuerdo del PSOE de Zapatero con los independentistas de ERC, que Pedro Sánchez se niega a cambiar".



Finalmente, ha reclamado un nuevo modelo de financiación autonómica en el que los andaluces "no sigamos perdiendo 4 millones de euros al día, que es una cantidad que da para mucho, por ejemplo, construir uno o dos centros de salud en Andalucía cada día".

