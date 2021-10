La Junta seguirá la "lucha" por una PAC "justa" para el campo andaluz

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha asegurado este jueves que todo el Gobierno andaluz apoya a los agricultores en sus reivindicaciones sobre la PAC y ha asegurado que mantendrá la "lucha" para que sea "justa" y no haya comarcas de la comunidad que se queden fuera.



Crespo, en respuesta al PP en el pleno del Parlamento de Andalucía, se ha sumado así a las protestas que este jueves llevan a cabo los agricultores y ganaderos andaluces en Sevilla con una caravana de tractores y otros vehículos.



Ha defendido que Andalucía es una potencia agroalimentaria en España y en Europa y ha defendido que la actual propuesta de ecoesquemas es injusta porque no contemplarían algunas comarcas.



"Estamos unidos a todos los agricultores para luchar", ha dicho Crespo, quien ha cuestionado "qué malo" se ha hecho en Andalucía para que le hagan lo que no harán con otras comarcas españolas.



Crespo ha reclamado al ministro de Agricultura, el andaluz Luis Planas, "que piense en todas esas circunstancias" y defienda lo mismo en la negociación europea.

