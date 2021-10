Ciudadanos sobre un acuerdo presupuestario: "No miramos quién, miramos qué"

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, ha abogado este miércoles por la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2022, y ha evitado pronunciarse sobre si la formación naranja prefiere un acuerdo con Vox o con el PSOE: "Nosotros no miramos quién, miramos qué".



"Yo quiero los mejores presupuestos para Andalucía y para los andaluces; nosotros no miramos quién, miramos qué", ha sido su respuesta al ser preguntada en conferencia de prensa si Ciudadanos prefiere un acuerdo con Vox, como hasta ahora, o con el PSOE.



Sobre las propuestas presupuestarias del PSOE y de Vox, ha dicho que no se las ha escuchado al secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, quien "se ha llevado un borrador", por lo que cuando presente iniciativas "en firme, lo veremos".



No obstante, ha advertido al PSOE de que mientras Ciudadanos esté en el gobierno el impuesto de Sucesiones "no va a volver" a Andalucía.



En su opinión, el PSOE debe apoyar los presupuestos "con el sí", aunque preguntada si a Ciudadanos no le valdría la abstención, ha precisado: "No he dicho eso, estoy convencida de que (Juan) Espadas los va a apoyar con un sí porque son los mejores presupuestos".



Ha considerado además que el eventual acuerdo presupuestario no debe ser una "excepción" y, al respecto, ha recordado que la formación naranja "lo lleva haciendo desde el 2015, cuando estaba en la oposición".



En cuanto a Vox, ha indicado que lo que quiere este partido son elecciones, está "en un bucle" y tendrá que explicar a los andaluces "su postura".



Interpelada sobre si Ciudadanos está manteniendo reuniones con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para abordar los presupuestos, ha asegurado que la relación es "constante y fluida, sencillamente porque nosotros somos gobierno".



"Las reuniones son constantes en el día a día, no solo para hablar de presupuestos, somos gobierno", ha insistido.



Respecto a las expectativas electorales y la valoración de su partido en las encuestas, se ha mostrado convencida de que los andaluces valorarán el "magnífico trabajo" que se ha hecho desde las consejerías presididas por la formación naranja.



"Los que ponen el gobierno son los andaluces, que hablaron el 2 de diciembre (del 2018), pidieron cambio y ese cambio fue el de Ciudadanos con el PP", ha recalcado al ser preguntada por la caída del apoyo a la formación naranja en los sondeos.



"Las encuestas son un estado de opinión, estoy convencida de que los andaluces valorarán el fabuloso trabajo que se está haciendo desde las cinco consejerías de Ciudadanos", ha insistido.

COMENTARIOS