Sale de la UCI el niño herido en el accidente del ferry en Ibiza

El niño de 10 años herido de gravedad en el accidente del ferry "San Gwann" ocurrido el pasado sábado en aguas de Ibiza ha salido de la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Son Espases, ha informado este jueves el Área de Salud de las Pitiusas.



El menor ha pasado a planta, dada su “buena evolución”, después de permanecer desde el sábado por la noche en la unidad de críticos del hospital mallorquín, adonde fue trasladado desde el hospital Can Misses de Ibiza debido a la gravedad de sus heridas.



Por otra parte, aún permanecen ingresados en el hospital Can Misses un hombre de 41 años y una mujer de 32 años. Ambos se encuentran estables y en planta.



El accidente del ferry "San Gwann", que el sábado, en torno las 21.30 horas, embarrancó contra el islote de Es Malvins cuando cubría la ruta de Ibiza a Formentera, dejó 25 heridos de diversa consideración.



La mayoría, heridos leves, ya han recibido el alta, excepto el menor ingresado en Son Espases y los dos adultos que continúan hospitalizados en Can Misses.

