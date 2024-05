Antonio Sanz considera un "monumental error" eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado de "monumental error" la decisión del Ministerio de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, un galardón dotado con 30.000 euros y que no se concederá en 2024.



En declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha presidido la reunión del Comité Asesor del Plan Infoca, Sanz ha considerado "lamentable" la decisión y ha criticado el "espectáculo bochornoso" que, a su juicio, está dando el Ministerio de Cultura "al ir contra los toros", lo que convierte al Gobierno que preside Pedro Sánchez en "el más antitaurino de la historia", ha apostillado.



Ha añadido que la decisión del Ministerio de Cultura "no es una cuestión política", sino que supone que el Gobierno de España "vuelve a dar la espalda a un pilar histórico de nuestra cultura, de nuestras tradiciones", pero también "a un sector económico muy importante, que da empleo y del que viven muchísimas familias".



Sanz ha considerado que "los toros son cultura, turismo, economía y empleo, aparte de tradición e historia", por lo que ha afirmado que la decisión de Cultura es un "monumental error" y un "paso atrás" que, según el consejero, responde "al interés por enfrentar" y "dividir a los españoles".



"Ahora entre los taurinos y los no taurinos", ha sentenciado.

