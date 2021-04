Cómo crear una zona chill out en tu jardín

Se acerca el buen tiempo y que mejor que tener en nuestra propia casa un espacio donde, al final del día o cuando tenemos tiempo libre, poder relajarnos, descansar y tomar algo con nuestros familiares y amigos. Esto es, ni más ni menos, lo que se conoce como una zona o rincón chill out, cuyo término proviene del inglés y significa literalmente relajarse o tranquilizarse.

El estilo chill out no pasa de moda y cada año sigue reinventándose. En este post te damos una serie de consejos para crear tu propio espacio chill out en el jardín de tu casa. El objetivo es crear un espacio personalizado donde disfrutar y relajarnos. No te preocupes porque, sea cual sea el tamaño de tu jardín o terraza, podrás adaptarlos a tu hogar.

Toma nota de las siguientes ideas y no fallarás!

Decoración de una zona chill out:

El pavimento

Pues sí, el pavimento es muy importante. Antes de comenzar con la decoración hemos de preparar el suelo. El pavimento debe de transmitir tranquilidad, paz, frescura, ser acogedor y confortable.

Hoy en día existen en el mercado infinidad de tipos de pavimentos: porcelánicos, baldosas, maderas, tarimas, césped artificial, y dentro de cada uno de ellos muchas variedades.

En este caso, queremos hacer especial hincapié en el césped artificial ya que es un pavimento con unas cualidades muy diferentes a cualquier otro tipo de suelo, y que irá genial con la finalidad que queremos conseguir en nuestra zona chill out.

El césped artificial aportará color, confortabilidad, sensación de estar al aire libre (aún en interiores), frescura… Añadido a esto, se encuentra su fácil limpieza y mantenimiento, y además, se puede instalar fácilmente sobre cualquier tipo de suelo, ya sea tierra, baldosa, cemento, tanto en interiores como exteriores.

Sin duda no dejará indiferente a nadie. A los niños les encantará jugar y revolcarse sobre el mismo, y si tienes mascotas, es perfecto por su capacidad de drenaje, su durabilidad y resistencia.

Sea cual sea tu caso, el césped artificial es ideal para crear una zona de relajación donde sentarse o tumbarse a descansar. Te encantará descalzarte y caminar sobre el mismo.

Ahora bien, existe multitud de calidades y opciones dentro del césped artificial. Nuestra recomendación es que elijas un césped artificial que se adapte a tus necesidades. Déjate asesorar por una empresa especializada y que te ofrezca garantías como Realturf, fabricantes nacionales con una larga experiencia en el sector. Si quieres césped artificial Realturf en Sevilla, estás de suerte porque disponen de distribuidores por toda la geografía nacional e internacional.

No olvides, que cualquiera que sea tu elección, es importante que elijas un pavimento que te invite a pasar largas horas sobre el mismo, donde desconectar, tomar el sol, leer…, y sobretodo, que te transmita relajación.

Los muebles

En la decoración chill out se han impuesto los cojines, los puffs, los sillones, tumbonas, bancos. Escoge los que más se ajusten a tu estilo y comodidad, el objetivo siempre es conseguir un lugar acogedor y cómodo donde relajarse.

Los materiales como la rafia, maderas o fibras naturales son los que más se asocian con este tipo de ambiente.

Los colores claros, blancos, neutros son los colores estrellas en este tipo de decoración, ya que trasmiten a la perfección sensación de paz, creando un ambiente sosegado y tranquilo.

Accesorios

Las plantas, macetas, árboles, son de gran importancia, no sólo como decoración, sino por la sensación de naturalidad y bienestar que transmiten allí donde se ubican.

Elige las que más te gusten, tamaño y colores. Las plantas tienen la capacidad de transmitir tranquilidad y paz, quedarán bien con cualquiera que sea tu elección de muebles y pavimento, creando un ambiente acogedor y aumentando la sensación de estar al aire libre, por pequeño que sea tu espacio.

Cualquier tipo de alfombras, cortinas, toldos o textiles de tejidos naturales crearán un ambiente personalizado y acogedor.

Otros accesorios para jardín o terraza como barbacoas, fuentes, muebles auxiliares, tejados de bambú, hay para todos los gustos, escoge el que más vaya con tu estilo. También puedes añadir alguna sombrilla o pérgola que al mismo tiempo que son funcionales crearán un ambiente más acogedor.

La iluminación

De nuevo entra en juego tu gusto personal, pero con el fin de crear ambientes relajados te recomendamos una luz tenue. La iluminación como parte importante de la decoración tiene que ser de tu agrado, elige lo que más vaya con tu estilo.

En este tipo de ambientes las velas, farolillos y las guirnaldas de luces quedan fenomenales creando espacios muy acogedores. Hay muchos tipos de bombillas, formas y diferentes colores, elige las que más te gusten. La cantidad dependerá del tamaño del lugar.

Las paredes

El revestimiento de las paredes es una opción muy original. Puedes elegir celosías, maderas, crear un jardín vertical con plantas naturales, macetas colgadas, las opciones son muchas.

También puedes poner elementos separadores como mamparas de madera para diferenciar zonas, aportando más intimidad a los espacios donde así lo prefieras.

Como veis son muchos los aspectos a tener en cuenta en la decoración de tu rincón chill out, pero no olvides que el objetivo final es crear una zona personalizada, es decir, adaptada a ti, que te permita relajarte y desconectar, solo o con los que más quieres.