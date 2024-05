Detienen a una mujer que tenía escondido a su hijo fugado de un centro de menores

La Policía Nacional ha detenido a una mujer que tenía escondido a su hijo de 15 años, que se había fugado de un centro de menores en la provincia de Jaén donde se encontraba tutelado.



El menor se encontraba en un centro de menores bajo la tutela y protección de la Junta de Andalucía, al habérsele retirado a los padres su tutela por una resolución judicial. La madre fue detenida por agentes de Motril (Granada) como presunta autora de un delito de sustracción de menores al tenerlo escondido en su vivienda.



Según ha informado la Policía de Jaén, desde un primer momento el carácter poco conflictivo del menor hizo pensar a los agentes que alguien desde el exterior le habría instigado a fugarse, sospechando de su madre a pesar de su actitud colaboradora.



Los agentes comprobaron finalmente como la mujer había estado aportando pistas falsas sobre el paradero de su hijo para que no fuese localizado. Las pesquisas llevaron los agentes a Motril, lugar donde detuvieron a la madre del menor como presunta autora de un delito de sustracción de menores.



Los agentes tuvieron conocimiento de la desaparición del menor de 15 años a raíz de la denuncia de un centro de menores, donde relataba que el joven se encontraba ingresado en régimen abierto teniendo permitidas las salidas y que ese día salió del centro por la mañana, pero no regresó.



Los agentes adscritos la Unidad de Familias y Atención a la Mujer (Ufam) de Úbeda (Jaén) cogieron las riendas de la investigación, decantándose desde un primer momento por indagar y analizar el círculo más allegado del menor.



Si bien la madre se mostró colaboradora desde un primer momento para dar con el paradero de su hijo, las informaciones que obtenían los investigadores no hacían más que poner en duda la versión que esta daba, teniendo serias sospechas de que el menor se encontrase con ella, han indicado desde la Comisaría de Jaén.



Con estos indicios los agentes valoraron que la desaparición del menor pudiera ser voluntaria y comenzaron a hacer gestiones para reconocer a su entorno más cercano por si pudiera haber colaborado en una posible fuga del centro de menores donde se encontraba hospedado.



Sin embargo, las pesquisas que llevaban a cabo los agentes acotaron a la familia más cercana como la principal sospechosa de la fuga del menor. La principal hipótesis era de que la madre le estaría dando cobijo y que además, dos hermanas del menor habrían colaborando en su fuga y estarían ocultando el paradero actual.



Finalmente, los investigadores determinaron que la madre del menor habría sido parte fundamental en la fuga de su hijo del centro de menores, trasladándolo desde el centro, donde tiene su residencia habitual hasta su vivienda ubicada en Motril.



Los agentes consideran que la mujer obstaculizó la investigación aportando pistas falsas acerca de su ubicación, perjudicando a su hijo privándole de la escolarización obligatoria.



Con toda la información recabada, los agentes de Úbeda solicitaron colaboración a los compañeros de Motril, quienes de manera inmediata se dirigieron a la vivienda de la madre, procediendo a la detención de la misma como presunta autora de un delito de sustracción de menores y desplazándose hasta otra localidad granadina donde la madre tenía oculto al menor.



El menor fue trasladado a un centro de menores de la capital tras informar a la Fiscalía de Menores.

