El incendio de La Palma ralentiza su avance, pero ya afecta también al Parque Nacional

Cargando el reproductor....

El avance del incendio forestal que se declaró el sábado en el noroeste de La Palma se ha ralentizado durante la noche gracias al cambio de las condiciones meteorológicas y al despliegue de un centenar de efectivos de emergencias, pero ya ha entrado en los límites del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, donde se trabaja para que no se propague.



Según han informado desde el puesto de mando avanzado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Turismo, Héctor Gómez, la cifra de evacuados no ha variado y sigue en más de 4.000 vecinos y la superficie afectada ronda las 4.650 hectáreas, fundamentalmente en Puntagorda y Tijarafe.



Este domingo nueve helicópteros y dos hidroaviones se van a relevar en rutinas de descarga constante para atacar los flancos principales del incendio y tratar de contener las llamas, sobre las que ya se han arrojado 152.000 litros de agua en 241 descargas.



La noche ha favorecido los trabajos contra el fuego, con un descenso de la temperatura, un aumento de la humedad y un viento que no ha sido tan fuerte como se esperaba.



Se realizaron un par de cortafuegos y acciones de contrafuego que permitieron cortar el recorrido del incendio.



El viento sopla del noreste por la mañana, pero la previsión meteorológica apunta a un cambio a noroeste a partir de las tres o las cuatro de la tarde, que llevará a reforzar el ataque con medios aéreos para evitar el empuje del fuego hacia la Caldera de Taburiente.



Por la mañana, los medios aéreos, once en total, incluido uno de coordinación, han tenido que retrasar algo su entrada en acción por la nubosidad, pero ya están operativos por turnos con tres o cuatro en el aire en todo momento.



De los más de 4.000 evacuados, unos 200 han pasado la noche en los albergues habilitados, atendidos por Cruz Roja, y también se han recogido y guardado animales domésticos.



No ha habido nuevas afecciones a viviendas. Por ahora se han contabilizado veinte edificaciones afectadas entre viviendas, cuartos de aperos o bodegas.



Fernando Clavijo ha agradecido los mensajes de apoyo recibidos por el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



El ministro Héctor Gómez ha subrayado que este domingo hay "un marco diferente" después de la rápida evolución de las llamas el sábado y destacó el excelente funcionamiento del operativo, coordinado por el Gobierno de Canarias, y al que el Estado aporta dos hidroaviones y la un amplio despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros recursos.



La UME va a reforzar su apoyo con 86 efectivos más que están en vuelo desde la Base Aérea de Morón (Sevilla).



Rafael García, director del operativo de extinción, ha explicado que en la zona de Puntagorda, municipio donde se originó el fuego y que permanece evacuado en su totalidad, se trabaja en el enfriamiento del frente bajo del incendio para evitar que avance hacia la parte baja del municipio.



Por el norte, la estrategia consiste en evitar que se extienda más allá del barranco de Izcagua y en la zona sur los equipos helitransportados y la UME se concentran en la extinción hasta la zona de El Time.



En la Caldera de Taburiente se actúa con medios aéreos para contener la evolución de las llamas en el Parque Nacional.



Marta Román, jefa autonómica de Protección Civil y Emergencias, ha indicado que se mantienen cortadas las carreteras LP-1 y LP-4 y las evacuaciones de personas en Puntallana y en el núcleo de Tijarafe.



Ha instado a que nadie se acerque a la zona del incendio y a que se sigan las instrucciones de las autoridades en todo momento.