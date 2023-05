Día de la Madre: los malabares del medio millón de madres que crían solas

Marcela es madre de un niño de 14 años, que cría en solitario con unos ingresos de unos 600 euros al mes; cubre lo esencial, pero no puede afrontar gastos como el dentista o actividades de ocio para su hijo.



En España, hay 557.442 hogares con menores encabezados por una mujer; casi la mitad se encuentran en situación de pobreza, según los últimos datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).



En el Día de la Madre, que se celebra este domingo, Save the Children recuerda que las familias monomarentales son las que más dificultades afrontan a la hora de criar a sus hijos y urge a aprobar la futura Ley de Familias para igualar los hogares con permisos de cuidados que tengan en cuenta las circunstancias de cada uno.



"El alquiler son 425 euros. El problema más grave que tengo ahora es la factura de la luz, que ha aumentado muchísimo. Actualmente debo tres facturas. A Mateo le gustaría tocar la batería, pero no puedo pagarle unas clases de música. Mi hijo no puede salir con sus amigos a comer a un sitio de comida rápida, no me lo puedo permitir. Como mucho le puedo dar un euro para chuches. La ropa que le compro es de segunda mano", explica Marcella.



La entidad de defensa de la infancia estima que el coste de criar a un hijo es de 672 euros al mes, "algo inasumible para muchas familias monoparentales que deben hacer malabares para poder sacar a sus hijos adelante".



Los datos del INE muestran que la fotografía de hogar en situación de pobreza en España está protagonizada por una mujer con hijos. En esos hogares más expuestos a la pobreza y exclusión social los menores se enfrentan a una tasa de carencia material severa del 15,9 %, por encima de la tasa general del 10 %.



"Esto es, carecen de los bienes y servicios básicos para mantener unas condiciones de vida dignas", expone la ONG que recuerda que la tasa de pobreza en familias con niños se sitúa en el 24,7 %, mientras que en los hogares monomarentales llega al 46 %; de ellos, más de la mitad (el 24,1%) se encuentran en situación de pobreza severa.



Contar con una única fuente de ingresos incrementa el coste de la crianza en proporción a la renta del hogar: la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación afecta especialmente a estas familias y al acceso a servicios básicos, como alimentación o suministros energéticos.



También al pago del alquiler, según alerta Save the Children en el informe "Aquí no hay quien viva", un gasto al que dedican más del 30 % de los ingresos los 158.000 hogares monoparentales que viven en régimen de alquiler: 8 de cada 10 encabezados por mujeres.



"A diferencia de los hogares constituidos sólo por personas adultas, las familias con hijos a cargo afrontan más situaciones de endeudamiento ya que priorizan su bienestar", pero el gasto en energía es desproporcionado en los hogares monoparentales.



Además, al no ser un colectivo al que automáticamente se le concede el bono social, como sí sucede con las familias numerosas, muchas de ellas no pueden acceder a esta ayuda, denuncia la entidad.



300.000 HOGARES DE UN PROGENITOR CON DOS HIJOS SERÁN "FAMILIAS NUMEROSAS"



La ley de familias que quiere aprobarse esta legislatura asimila las monoparentales con dos hijos a las numerosas, respecto a ayudas y derechos.



De esta forma, se calcula que unos 300.000 hogares de un solo progenitor con al menos dos niños se integrarán bajo el epígrafe de "Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", en las que se incluyen también las hasta ahora "Familias numerosas", más de 750.000 en España con ese título.



También serán equiparadas a este tipo de familias, las que tienen dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad, las encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos y en las que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya ingresado en prisión.



La norma incluye tres nuevos permisos: cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o un conviviente, el derecho a ausentarse por motivos familiares urgentes -enfermedad o accidente- hasta cuatro días y ocho semanas para padres y madres de hijos menores de 8 años, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial.