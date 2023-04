Estores Screen y sus increíbles secretos.

Grado de apertura 3 %. Es una de las tipologías menos usadas por los clientes. A pesar de que no es muy habitual su adquisición, mejora la privacidad en un 5 % y la visibilidad en un 1 %. Te recomendamos su adquisición si las ventanas colindantes están algo alejadas.

Grado de apertura 1 %. Si buscas privacidad y mantener la luz natural, esta ha de ser tu elección. Tus vecinos no se enterarán si estás en casa, no obstante, la luz exterior estará totalmente presente en cada rincón de la vivienda. Y si en el exterior no hay una gran cantidad de luz, la visibilidad será mínima.