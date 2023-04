Decenas de personas se manifiestan en Barcelona en defensa del dalái Lama

Decenas de personas convocadas por la Fundación Casa Tíbet se han manifestado en la tarde de este sábado en Barcelona en defensa del dalái lama al considerar que se ha malinterpretado un vídeo en el que el líder espiritual del budismo tibetano pide a un niño que le chupe la lengua.



Con banderas tibetanas y retratos del dalái lama, los budistas y simpatizantes tibetanos han recorrido el centro de Barcelona en una marcha pacífica en solidaridad con el también dirigente de la Administración Central Tibetana en el exilio, envuelto en una polémica internacional después de que el pasado día 10 el vídeo se hiciera viral.



El director de la Fundación Casa Tíbet y parlamentario tibetano en el exilio, Thubten Wangchen, ha lamentado, en declaraciones a EFE, las "falsas acusaciones" contra el dalái lama, "una persona que no tiene mancha, que no tiene nada que esconder", y ha apuntado al gobierno chino como el responsable de la manipulación de esas imágenes, que se grabaron en febrero pero que se han dado a conocer ahora a través de las redes sociales.



Ha insistido en que el episodio ha sido malinterpretado, ya que, en la cultura tibetana, chupar la lengua es un signo de respeto, y ha recordado que todo el episodio se produjo en presencia de los padres del niño y de otros adultos.



Asimismo, también ha achacado parte del malentendido al hecho de que posiblemente no existe una palabra en inglés o en castellano para designar el significado que para los tibetanos tiene el hecho de 'chupar la lengua', y que la traducción al inglés quedó "poco diplomática".



"Estamos aquí para defender al dalái lama, que no tiene nada que esconder, porque su motivación fue mostrar cariño de corazón, bromear, nada de querer abusar de niños, nada de sexo", ha dicho Thubten Wangchen.



"La sensación -ha asegurado- es que el gobierno chino ha hecho esta manipulación internacionalmente. Hay miles de personas, españoles también, que no han entendido nada y han empezado a hablar mal del dalái lama. Es una pena".



Los manifestantes, convocados también por la Comunidad Tibetana de España y que han salido de la sede de la Fundación, en la calle Roselló, y han acabado su recorrido en la plaza Universitat, portaban también una pancarta en la que se leía "Condenamos firmemente las difamaciones y falsas acusaciones contra Su Santidad el XV dalái lama. Larga vida a su Santidad".



Para los tibetanos, el dalái lama es "la manifestación del Buda de la compasión, así como el refugio y protector del país de las nieves", que siempre ha vivido "en la más pura y estricta vida monástica, como corresponde a un monje budista tibetano".