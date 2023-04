Dos detenidos por trata de seres humanos para su explotación laboral

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 38 y 41 años por trata de seres humanos con fines de explotación laboral y por un delito contra el derecho de los trabajadores tras una investigación en la que se ha comprobado que al menos seis personas habían sido explotadas laboralmente en Navarra y constatado que había más víctimas en otras comunidades.



Tres de las seis personas vivían en una caravana, sin luz, agua ni baño, situada en la finca en la que trabajaban, según una nota de la Policía Nacional, que apunta que las víctimas no podían salir del recinto ni siquiera para ir al médico si se lesionaban. Uno de los presuntos autores les decía que no podían salir al estar en situación irregular, llegando a controlar la actividad de la finca mediante cámaras.



La investigación se inició a principios de año en Badajoz después de que Policía tuviera conocimiento de la existencia de una empresa en la que se mantenía a los trabajadores bajo condiciones laborales abusivas. Se valían de la situación de vulnerabilidad de estos, que carecían de permisos de residencia y trabajo.



Las víctimas, hombres y mujeres de entre 20 y 54 años, carecían de recursos económicos para subsistir y no contaban con una estructura familiar de apoyo en España. Además de afrontar sus gastos corrientes, enviaban dinero a sus países de origen, lo que les abocaba a mantenerse bajo la explotación laboral al ser su único medio de subsistencia.



El contacto inicial entre uno de los trabajadores y los presuntos autores se realizó por internet, según la citada fuente que apunta que durante los primeros meses, el empresario respetó las condiciones de trabajo acordadas que en ningún caso implicaban dar a los trabajadores de alta en la Seguridad Social, ni proporcionarles contrato, ni facilitarles una formación adecuada o equipos de protección individual.



En lo referente al sueldo, señalan que suponía además una "grave vulneración" de los derechos de los trabajadores recogidos en el convenio aplicable al sector.



Al poco tiempo las condiciones empeoraron; empezaron a recibir menos dinero del acordado y se vieron obligados a trabajar algunos días sin cobrar y en numerosas ocasiones, según apunta la Policía, sin los medios adecuados para desempeñar el trabajo con seguridad, lo que se considera "especialmente grave dado que tenían que utilizar herramientas peligrosas, y estaban en contacto con objetos lesivos".



La investigación desarrollada durante meses y de manera coordinada en distintos puntos de España permitió localizar más víctimas en La Rioja y en Navarra. Los hechos se han puesto en conocimiento de la delegación territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía Territorial de Extranjería y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella.



A este último se solicitó un auto de mandamiento de entrada y registro en la caravana donde podrían estar viviendo otros trabajadores en la misma situación.



La inspección reveló también que en la nave no existía ningún lugar que hiciera las veces de oficina, careciendo de documentación, albaranes, facturas o libros registro. Toda la actividad laboral se llevaba a cabo sin ningún tipo de soporte documental, de forma opaca, dificultando así la investigación policial.



En actuación conjunta por parte de policías adscritos a Brigadas de Extranjería y Fronteras de Badajoz, La Rioja y Navarra se procedió a la detención de los presuntos autores, dos varones que han sido puestos a disposición judicial.