Accionistas minoritarios del Sabadell llaman a "resistir y no vender" al BBVA

NEM Sabadell, núcleo estable de accionistas minoritarios del Banco Sabadell, llama a los accionistas a "resistir y no vender" en la opa lanzada por el BBVA sobre la entidad con sede en Alicante, y asegura coincidir con la dirección del banco y con el president de la Generalitat en su oposición a la absorción.



Este colectivo dice coincidir en las razones manifestadas por el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para rechazar la operación, que detalla en varias vertientes.



El banco pasó a ser una entidad sistémica tras absorber la antigua CAM, pasa "por uno de los mejores momentos de su historia y no tiene ningún problema", y fuentes financieras entienden que la entidad valenciana tiene "un potencial muy grande" y puede seguir en solitario, según los argumentos esgrimidos por NEM Sabadell en un comunicado.



El grupo de minoritarios -derivado de AIVCAM, impositores de la CAM- también se refiere a razones de competencia, de plantilla y sucursales y de organigrama, ya que el banco "dejaría de ser valenciano y murciano con sede en Alicante y pasaría a ser totalmente vasco con sede en Bilbao".



También alude a la importancia de la obra social de la antigua CAM, actualmente Fundación Mediterráneo, y propone que el volumen de los depósitos valencianos sea fijado en la Comunitat Valenciana y Murcia y no en inversiones fuera de estos territorios.

