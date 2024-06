Albares recuerda que la negociación "no ha parado" pese a las elecciones británicas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que las negociaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre la futura relación con Gibraltar "no han parado" y "continúan" a pesar de las elecciones británicas, que se celebrarán el próximo 4 de julio.

En declaraciones a los medios en Algeciras, donde ha mantenido un encuentro con los alcaldes del Campo de Gibraltar y representantes institucionales de la zona y de la Junta de Andalucía, Albares ha señalado que las elecciones en Reino Unido hacen que su Gobierno "entre en funciones y no pueda cerrar el acuerdo, pero eso no quiere decir que las reuniones técnicas, que son necesarias, no sigan teniendo lugar", por lo que ha enviado "un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos".

En este sentido, ha recordado que el pasado 30 de mayo se reunió en Madrid con el comisario europeo encargado de las conversaciones con Reino Unido tras el Brexit, Maros Sefcovic, para "seguir avanzando hacia el acuerdo final" y que la próxima semana tendrán lugar nuevas reuniones técnicas para abordar, entre otros asuntos, cuestiones sobre la equiparación fiscal entre Gibraltar y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.

Sobre el contenido de las negociaciones, el ministro de Exteriores ha puesto de relieve que se han dado "pasos importantes en diversas materias". Así, ha destacado que "la idea es eliminar la Verja que separa el Campo de Gibraltar del Peñón. Lo más importante no es la caída física, sino lo que va a suponer, que es una libre circulación de personas y mercancías y la creación de una zona de prosperidad compartida".

También ha subrayado "el uso del aeropuerto, que esté al servicio del Campo de Gibraltar y contribuya a su desarrollo económico", así como "la libre circulación de personas, para que Gibraltar se integre dentro de ese espacio Schengen".

Sobre la equiparación fiscal entre los dos territorios, ha admitido que sobre ello "habrá reuniones técnicas la semana que viene", y que "la libre circulación de mercancías supone la unión aduanera, y eso supone una armonización fiscal en impuestos indirectos".

Preguntado por los controles fronterizos, ha apostillado que "Schengen funciona de una manera y no hay dos formas en las que pueda funcionar. Los puntos que se habiliten para entrar en el espacio serán a través del agente europeo habilitado, y en este caso es la Policía Nacional española la habilitada para hacer esos controles. En el famoso Acuerdo de Nochevieja, se señala que en los primeros cuatro años habrá un apoyo del Frontex a la Policía española".

Albares ha avanzado que este miércoles mantendrá una reunión con el Grupo Transfronterizo, que aglutina a sindicatos y representantes sociales de los dos lados de la Verja, y que visitará La Línea de la Concepción, "probablemente -ha dicho- el municipio europeo más afectado por el Brexit".

Ha sentenciado que "lo más importante es la protección que queremos dar a los 15.000 andaluces que entran y salen todos los días de Gibraltar para trabajar. Ellos son una de las guías fundamentales, la protección de sus derechos".

En cuanto al régimen de pensiones de estos trabajadores, ha apuntado que quiere "escucharles mañana y hablarlo. No hay un régimen de discriminación, pero sí desigualdad, por distintos tipos de cotización y estamos viendo la mejor forma de paliarlo".

Ha avanzado también que ha ofrecido reuniones bilaterales al alcalde de La Línea, Juan Franco, para abordar diversas cuestiones específicas que afectan al municipio; y al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ya que hay otras cuestiones de la negociación que son "competencia autonómica".

El ministro ha pedido a todos sus interlocutores "lealtad institucional", ya que todos deben estar "unidos" para "alcanzar el mejor acuerdo".

