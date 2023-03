Dos detenidos por cuatro homicidios al tirar al mar a varios inmigrantes

La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este jueves a dos personas acusadas de cuatro delitos de homicidio por haber arrojado al mar a varios inmigrantes marroquíes para no ser detenidos por los agentes cuando se aproximaban a la costa ceutí con nueve inmigrantes a bordo, cuatro de los cuales fallecieron y uno está en paradero desconocido.



Según ha informado en un comunicado el instituto armado, los hechos se produjeron a las 10:20 horas del pasado 24 de enero cuando desde una embarcación neumática, a pesar de un fuerte temporal de levante, se obligó a arrojarse al mar a varias personas que iban a bordo cerca de la costa ceutí del Sarchal.



La embarcación neumática puso rumbo hacia el puerto deportivo ceutí y se dieron a la fuga dos personas que la ocupaban después de dejar la misma sin amarre en el interior del puerto, no pudiendo ser interceptados.



La Guardia Civil localizó en la misma orilla de la playa a tres personas, inmigrantes procedentes de Marruecos y al día siguiente de los hechos fue recuperado por el GEAS de la Guardia Civil el cuerpo sin vida de un varón marroquí en el interior del puerto.



La aparición en distintas redes de videos sobre los ocupantes de la embarcación neumática permitió identificar el cadáver localizado.



Por las manifestaciones efectuadas por alguno de los supervivientes se supo que, a pesar de la dureza del mar, les obligaron a arrojarse al agua sin ningún medio para mantenerse a flote.



El número de cadáveres fue aumentando ya que los GEAS recuperaron otro cuerpo el 31 de enero en la playa de "La Ribera" y el 2 de febrero, dos cadáveres más en la bahía sur.



La investigación, bautizada como operación "Kraken Ceuta", ha culminado este jueves con la detención de M.L.A.H., de 23 años y nacido en Ceuta, y de M.E., de 20 y nacido en Marruecos.



La embarcación, que ha quedado intervenida, fue ocupada para su traslado desde las costas marroquíes al litoral de Ceuta por un total de nueve personas, cuatro de ellas cadáveres identificados, tres fueron interceptadas por la Policía Nacional a pie de playa y no se presentó denuncia alguna con respecto a las otras dos, si bien se tuvo conocimiento de que una estaba de nuevo en Marruecos y y de la otra se desconoce su paradero.



Los detenidos serán puestos a disposición judicial como presuntos autores de cuatro delitos de homicidios y otro contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.