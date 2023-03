Danone alcanza la paridad de género en toda su organización y elimina la brecha salarial

Danone aseguró este martes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que celebra la consecución de una paridad de género total en su organización, incluyendo todos los niveles de management y dirección. Hoy, su plantilla en España está formada por un 52% de mujeres, y su representación en cargos de responsabilidad es del 45%, y puede afirmar que no existe brecha salarial.

Danone subraya que lleva "más de 15 años trabajando en un cambio real en su organización, a través de un plan de igualdad basado en la apuesta por el talento sin género. Este plan ha actuado principalmente sobre los procesos de contratación, así como en la evaluación del rendimiento y potencial de la plantilla, tratando de asegurar que todos estos procesos estuviesen lo más libres de sesgos posible. Cuando este plan se puso en marcha en 2007, la empresa contaba con un 70% de hombres en su plantilla. Hoy, incluso en áreas donde tradicionalmente la presencia de hombres ha sido mayor, en Danone destaca la presencia femenina: el 64% de las posiciones relacionadas con la ciencia y la investigación están ocupadas por mujeres".

“En Danone apostamos por el talento sin género. Fruto de este compromiso, hemos logrado alcanzar la paridad en todos los niveles de nuestra organización. Como empresa B Corp y con doble propósito, queremos ser un agente de cambio e impactar de forma positiva en la sociedad. Y para ello, es imprescindible que nuestros equipos y nuestras marcas sean un ejemplo de la diversidad que existe en nuestro entorno”, explica Sara Castro, vicepresidenta de Recursos Humanos de Danone Iberia.

Aparte de promover iniciativas a nivel interno, desde hace más de 4 años Danone pertenece al movimiento HeForShe impulsado por las Naciones Unidas, una iniciativa que busca impulsar un esfuerzo común en la lucha contra la desigualdad de género, implicando a hombres y mujeres. Además, la compañía ha sido galardonada en diversas ocasiones por su trabajo por generar crear un ecosistema paritario, respetuoso e inclusivo. "Danone ha sido reconocida durante tres años consecutivos en el TOP30 Empresas en España con mejores prácticas en Diversidad e Igualdad por Intrama. También ha logrado estar presente en las tres últimas ediciones del Gender Equality Index de Bloomberg (2019, 2020 y 2021) y fue galardonada en 2022 en los premios EJE&CON por sus políticas de igualdad y diversidad", subraya la empresa

CONCILIACIÓN

Danone recuerda que se convirtió el año pasado en la primera compañía en España en conseguir el sello ' Yo No Renuncio', que reconoce su compromiso y labor a la hora de implantar medidas de igualdad y conciliación en las políticas internas de sus diferentes divisiones.

"De hecho, apoyar y proteger a todas las mujeres que deciden ser madres es un tema prioritario para la compañía. Para ello, Danone impulsa diversas medidas como la cumplimentación del salario hasta el 100% durante la baja maternal, dos semanas adicionales de permiso retribuido, ayudas guardería o ayudas escolares hasta la mayoría de edad de los hijos, entre otras. Con todo, la compañía ha conseguido que el 100% de las empleadas que han sido madres hayan vuelto al trabajo", indica.

UN FUTURO MÁS IGUALITARIO

Danone tiene el objetivo de mantener los niveles de paridad de género conseguidos, y seguir avanzando en aquellas áreas donde hay posibilidad de mejorar. La compañía ha puesto el foco en ayudar a las mujeres a tomar conciencia de los sesgos que ellas pueden tener de forma inconsciente consigo mismas a la hora de tomar decisiones y actuar en su carrera profesional, y poner a su disposición mecanismos que minimicen los efectos negativos que esos sesgos pueden provocar en la gestión de su carrera.

Por ejemplo, los datos indican que las mujeres tienen una tendencia a no enviar su candidatura a ofertas de trabajo si no cumplen con el 100% de los criterios solicitados, frente a un 40% en el caso de los hombres. Está probado que la manera en la que están redactadas las ofertas de trabajo pueden resonar o predisponer más a aplicar a un género que otro. "Danone apuesta por una redacción diferencial de las ofertas, usando la inteligencia artificial para analizar, antes de publicar cualquier oferta, que ésta contiene un lenguaje neutro y que no genere sesgos en términos de género", explica.

Asimismo, la falta de referentes femeninos hace que muchas mujeres no se proyecten en posiciones de alta dirección. En este sentido, la compañía se esfuerza por hacer visible y posicionar a las mujeres tanto a nivel interno como externo, para que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.

Ejemplo de ello es la participación de Sara Castro en la 3ª edición de Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) el próximo 10 de marzo, donde hablará de cómo lograr la igualdad de género dentro de la empresa, y explicará algunos casos de éxito que se han implementado en Danone para conseguir los máximos niveles de equidad. Organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y la Fundación Incyde, el BWAW es una plataforma de debate donde se ponen en común iniciativas y proyectos para promover un cambio real en la igualdad de género en el ámbito empresarial y hacer más visible a la mujer dentro de los distintos sectores económicos.