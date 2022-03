Psicólogo especializado en casos de bullying

El acoso escolar, también denominado como bullying, tiene efectos muy negativos en la salud física y emocional de los niños. En la escuela se ejerce la violencia física a través de ciertas actitudes como la discriminación, homofobia, castigo emocional y corporal, entre otras. En muchos casos, es necesario ponerse en manos de un psicólogo para bullying para tratar este tipo de acoso .

Desafortunadamente, y a pesar de toda la información que hay sobre el bullying, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ha detectado un aumento de forma progresiva desde el año 2012. Si bien es cierto, que los datos se identifican con denuncias, cabe señalar que muchas víctimas no dan este paso ni solicitan ayuda.

¿Cómo afecta el bullying a los menores?

El problema del bullying reside principalmente en la educación escolar y familiar. En muchos casos, los centros educativos no cuentan con los recursos suficientes para implementar programas de ayuda contra este tipo de agresión . Sin embargo, es muy importante que la sociedad sepa que esto afecta tanto al agresor como a la víctima.

El acoso escolar causa graves trastornos en los niños como el deterioro de la autoestima, cuadros de ansiedad y depresión, fobia escolar y en el peor de los casos, intentos de suicidio. Todo esto influye negativamente en el desarrollo de la personalidad del menor y su capacidad de socialización. Como su salud mental se ve afectada, lo más recomendable es recibir terapia de un psicólogo infantil.

Normalmente, la víctima de bullying desarrolla un sentimiento de culpabilidad, porque los agresores ejercerán el efecto de manipulación para que el niño pueda justificar esta acción de maltrato. Incluso, el menor podría padecer el síndrome de estrés postraumático, llegándose a producir insomnio o pesadillas y alucinaciones.

¿Cómo tratar el bullying?

Hay diferentes tipos de acoso escolar como el bullying físico, verbal, emocional, racista, sexual, o incluso, el cyberbulling. En este caso, también hay que prestar atención al uso de la tecnología por parte de los niños, porque a través de las redes sociales, chats o correos electrónicos también se puede acosar, amenazar y atormentar a otra persona.

Hay una gran lista de consejos y recomendaciones para actuar en caso de detectar algún tipo de maltrato físico y psicológico, como no reírse, no motivar al agresor, apoyar a la víctima en privado o comunicar a un adulto lo que está ocurriendo, entre otras acciones Sin embargo, esto no impide en muchos casos, que la víctima tenga que ser tratada por un psicólogo especializado en bullying, para ello puede acudir al centro de psicología referencia en Sevilla, Avannza, que cuenta con los mejores profesionales para la atención psicológica que pueda necesitar.

Este profesional tiene todos los conocimientos en el área educativa para evaluar e intervenir en la conducta del menor. Podrá analizar el riesgo y brindar la ayuda que el niño necesita para poder superar esta situación con garantías de éxito y sin secuelas. Por lo tanto, el papel del psicólogo es fundamental en estos casos.

En definitiva, la prevención en caso de acoso escolar en las escuelas es de gran ayuda para que los niños, familias y profesorado estén preparados para estas situaciones. Sin embargo, no siempre el protocolo de actuación evita que un menor sufra trastornos graves que deban tratarse por un profesional de forma inmediata.