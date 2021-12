Los peluqueros se rapan a las puertas del Senado para pedir una rebaja del IVA

Los profesionales de las peluquerías han protagonizado un insólito acto reivindicativo a las puertas del Senado, donde hoy comienza el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, al raparse la cabeza para exigir la rebaja del IVA del sector del 21 al 10 por ciento.



Lo han hecho a un costado del Palacio del Senado, donde la policía ha permitido a medio centenar de peluqueros convocados por la "Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías y estética" concentrarse con pancartas y bocinas para escenificar la protesta, dirigida especialmente al grupo parlamentario socialista.



Y es que en la Cámara Alta la rebaja de este impuesto fue aprobado en junio pasado gracias a que toda la oposición se coaligó frente al PSOE, sin mayoría absoluta en el Senado, pero una serie de consideraciones técnicas llevaron a la entonces presidenta de la institución, Pilar Llop, a anular la votación.



Con la tramitación de los presupuestos, estos grupos han vuelto a la carga, con el PP en primera línea, mientras en estos meses el sector ha intensificado sus movilizaciones para seguir reclamando la rebaja del IVA, ahora en los presupuestos generales del próximo año.



Antes de comenzar la peculiar sesión de corte de pelo, con una joven llamada Cristina sentada en una silla plegable y dispuesta a perder el pelo, con mechas azules, para dar más fuerza a sus exigencias, el portavoz de la Alianza, José Luis Azañón, se ha dirigido a los periodistas para recordar sus reivindicaciones.



Ha explicado que en el debate de los presupuestos en el Congreso el Gobierno vetó hasta siete enmiendas que pedían la disminución del IVA de las peluquerías, un sector que en su opinión está sufriendo de forma injustificada esta carga fiscal.



Azañón ha anticipado que los grupos del Senado presentarán entre dos y cinco enmiendas en el mismo sentido y ha confiado en que no se ejerza el mismo veto impuesto hace semanas en el Congreso y que tampoco se repita el episodio de junio cuando se anuló la enmienda incluida en la Ley de Fraude Fiscal debatida por la Cámara Alta.



También ha pedido a los grupos que se "mantengan firmes", que no les "tiemble el pulso" ante esas peticiones y que el sector de la imagen personal no sirva de "moneda de cambio" para otras cuestiones permitiéndole recuperar el IVA reducido que en su día perdieron para contribuir a salir de la crisis.



El sector, ha concluido, está en una situación "dramática" y el futuro de más de 150.000 familias dependen de lo que se decida en el Senado durante el debate presupuestario.



Sus palabras han sido recibidas con aplausos y consignas por los participantes en el acto, que han exhibido carteles donde se podía leer "Nos rapamos por el IVA", "No más vetos a la imagen personal", sin dejar de gritar "No más vetos, sí más votos" o "Montero, escucha, esta es nuestra lucha", antes de comenzar los rapados de cabeza.



Ya dentro del Senado, el portavoz del grupo popular, Javier Maroto, les ha trasladado todo su apoyo, al declarar que se trata de "una reivindicación muy justa de un colectivo del que el Gobierno se ha reído a la cara".



Ha recordado también que la iniciativa de junio que aprobó el Senado fue anulada y ha dicho que ahora se abre otra oportunidad para que esa demanda tenga éxito.



"Si los grupos que apoyaron al PP, incluido ERC y el PNV mantienen su posición, el IVA de las peluquerías se devolverá al Congreso con el 10 por ciento", ha aventurado Javier Maroto.



El Senado comienza este jueves a debatir los presupuestos, cuya aprobación final por esta Cámara está prevista para el 22 de diciembre, una vez superados los trámites de los vetos generales, parciales y las enmiendas parciales.

