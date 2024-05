Dinamarca elevará de 12 a 18 semanas el límite para abortar

El Gobierno de centroizquierda danés anunció este viernes un acuerdo con cuatro partidos más para elevar de 12 a 18 semanas el límite para abortar, con lo que este país se situaría entre los que cuentan con los plazos más tardíos de Europa, junto a Suecia, Islandia y Holanda.



Los siete partidos firmantes -que suman 124 de los 179 escaños del Parlamento- justificaron la decisión por la necesidad de dar a las mujeres "más tiempo y posibilidades para actuar de acuerdo con el conocimiento que adquieren después de los primeros exámenes del feto y reforzar así su derecho a decidir por ellas mismas", según un comunicado.



El texto alude también a que las técnicas médicas, las posibilidades tecnológicas y el diagnóstico del feto han evolucionado de forma "colosal" en las últimas décadas y que la actual legislación sobre la materia -que se remonta a 1973, cuando se permitió el aborto en Dinamarca- se ha quedado "desfasada".



"Después de 50 años, es hora de que las reglas del aborto se adecúen a su tiempo. Reforzamos el derecho a decidir de las mujeres. No hay ninguna base para el límite actual desde el punto de vista médico y nada indica tampoco que habrá muchos más abortos o más tardíos por ampliar el límite", señaló la ministra de Sanidad, Sophie Løhde.



Løhde aludió al caso de Suecia, donde rige el límite de 18 semanas desde 1996 y no han aumentado los abortos ni ha cambiado cuándo se hacen.



La moción será presentada en el Parlamento este año o el siguiente y se espera que entre en vigor el 1 de junio de 2025.



El acuerdo sigue las recomendaciones hechas el año pasado por el denominado Consejo Ético, un órgano consultivo del Parlamento danés.



Además de elevar el límite del embarazo, el Gobierno anunció otros dos acuerdos: uno para permitir que las jóvenes de 15 a 17 años puedan abortar sin necesitar el consentimiento de los padres o de una comisión especial; y otro para unificar las cinco comisiones regionales existentes en una sola a nivel nacional.



Varias organizaciones no gubernamentales, además de ginecólogos y obstetras, presionaban desde hace tiempo para que Dinamarca modificase la normativa sobre el aborto.



"Es un acuerdo muy bueno, es una ampliación esencial de la posibilidad de decidir de las mujeres", declaró hoy la presidenta del Colegio de Médicos danés, Camilla Rathcke.

