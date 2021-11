Viasite S.L., la empresa andaluza que está revolucionando el juego gratuito en internet

Internet sabemos desde hace años que es el núcleo de las comunicaciones a nivel mundial. La red de redes es una parte esencial de la vida de millones de personas, para las que resulta casi imposible amanecer cada día sin conectarse.

Nuestra dependencia de internet es tal que hasta los electrodomésticos más avanzados se pueden programar gracias a funciones domóticas que tienen a internet y la inteligencia artificial como elemento central.

En ese escenario de protagonismo de las nuevas tecnologías y la hiperconectividad también está Andalucía revolucionando el universo del juego y el entretenimiento. Viasite S.L., una empresa chiclanera regentada por el CEO José Joaquín Via Gallardo que regentan algunas de las webs para juegos online gratis más famosas de España: fandejuegos.com y fanfreegames.com

¿Qué son fandejuegos.com y fanfreegames.com?

Estos portales son plataformas donde es posible acceder a Juegos gratis de fandejuegos. Las webs funcionan de manera muy sencilla, basta con acceder a ellas y clicar sobre algunas de las opciones. Las propias cabeceras de los títulos dan acceso a juegos gratis, todo ello de manera cómoda y sin necesidad de descargar nada en el equipo.

La web fandejuegos.com cuenta con más de 10 años de antigüedad y todavía sigue de candente actualidad. Hace una década, cuando todavía las redes sociales no eran tan relevantes como ahora, era muy habitual que los usuarios pasaran más tiempo entreteniéndose con otras actividades, como por ejemplo estos juegos gratuitos.

Lo sorprendente de esta dinámica es que a día de hoy sigan siendo tan populares. Tanto fandejuegos.com como free games en fanfreegames son portales que acaparan mucho tráfico web, y eso es porque sus gestores han sabido potenciar la marca. Este último portal es la misma web pero su versión en inglés, es decir, se puede jugar a los mismos títulos pero todo el acceso es in inglés.

Viasite S.L., visto el éxito de sus dos portales, ha continuado en estos años introduciendo novedades en todos ellos, como la posibilidad de hacer más accesibles las plataformas e incluir juegos gratuitos por categoría para todas las edades. Su éxito les ha llevado a iniciar nuevos proyectos, como por ejemplo la creación de otra página de funcionamiento similar, juegos.net, que ya comienza a ganar terreno en el sector.

¿Por qué tienen tanto éxito las páginas de juegos gratuitos?

La propia pregunta contiene parte de la respuesta. Los usuarios, cuando acceden a estas plataformas, son conscientes de que llegan a un lugar en el que hay disponibles juegos online gratuitos.

Títulos gratis en muchas ocasiones categorizados para que sea más cómoda la búsqueda y que son capaces de satisfacer a público de todas las edades, gustos y preferencias. Los portales como fandejuegos.com se han popularizado en los últimos años, llegando incluso a competir con formas de juego que son aparentemente mucho más atractivas.

La clave de los desarrolladores, y es aquí donde Viasite S.L. ha hecho una gran labor, es que estos portales son proyectos tecnológicos de alta rentabilidad basados en una inteligente estrategia de marketing.

Las versiones de los títulos de juego son muy sencillas pero cuentan con todas las características necesarias para convertirlos en atractivos: son novedosos, adictivos, con un sistema de premios que atrapa mucho interés y con niveles de competencia cada vez más exigentes.

Su dinámica de uso los equipara a otras opciones muy populares que han nacido como consecuencia del crecimiento de los smartphones, los juegos que requieren compras in app para seguir avanzando. No obstante, los minijuegos tienen una ventaja añadida, no implican gastos de ningún tipo, son siempre gratuitos.

Una fórmula atractiva para jugadores, y para desarrolladores

La fórmula de los minujuegos es algo que han intentado copiar hasta las plataformas de contenidos en streaming. Recientemente Netflix ha impulsado un nuevo servicio en su interfaz, la posibilidad de descargar juegos gratuitos en el dispositivo móvil, muchos de ellos relacionados con sus propias producciones.

El esquema que siguen es el mismo de páginas como fandejuegos.com, títulos sencillos, muy adictivos y que se renuevan constantemente, pero con la salvedad de que en Netflix sí que hay que descargar los títulos.

Las páginas de juegos han ocupado un nicho dentro del sector del entretenimiento que llenan con creces. Los usuarios muchas veces no disponen de tanto tiempo para descargarse títulos o para concentrarse muy activamente en los juegos, sino que prefieren partidas simples de unos minutos y no tener que recurrir a opciones que demanden muchos requerimientos en su equipo informático.

A todo esto se suma la capacidad para atraer talento. Estos portales son muchas veces el trampolín para muchos desarrolladores, que se inician en su profesión diseñando estos títulos. Finalmente, un último aspecto positivo es la enorme variedad de opciones disponibles enmarcadas en todo tipo de temáticas y la rotación constante de ellos, para que los usuarios encuentren siempre propuestas originales a su alcance.