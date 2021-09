Verdes y liberales alemanes se avanzan y abren contactos para coalición

Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) alemanes abrieron sus contactos con vistas a una posible coalición de gobierno, presumiblemente liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz, aunque el conservador Armin Laschet no ha retirado su aspiración a ser el canciller.



Los dos co-presidentes de los Verdes, Annalena Baerbock y Robert Habeck, así como el líder del FDP, Christian Lindner, y su secretario general, Volker Wissing, se reunieron anoche, antes de lo previsto, ya que se había hablado de una primera reunión este miércoles.



De esa cita previa quedó constancia con la foto colgada por los cuatro, simultáneamente, en Instagram, a modo de acción ya concertada y aparentemente para mostrar armonía.



"En busca de un nuevo gobierno hemos abordado nuestros puntos en común y puentes para superar diferencias. E incluso hemos encontrado algunos. Tiempos interesantes", es el texto, asimismo común, de los cuatro.



Todo apunta a que la próxima coalición de gobierno será un tripartito contando con los Verdes y los liberales, tercera y cuarta fuerza respectivamente, con un 14,8 % y un 11,5 %, respectivamente.



El Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz fue la fuerza más votada, con un 27,1 %, mientras que el bloque conservador de Laschet quedó en segunda posición, con un 24,1 %.



La diferencia entre ambos no es tanta, desde el punto de vista matemático, pero el SPD ascendió cinco puntos respecto a 2017, mientras que los conservadores cayeron casi nueve puntos.



La reunión entre ecologistas y liberales se interpreta como un intento por buscar acercamientos y evitar una situación como la creada en 2017, Entonces la canciller Angela Merkel intentó ya una alianza entre esas dos formaciones y los conservadores, que se hundió al dar por rota la negociación el FDP de Lindner.



El resultado de ese abandono fue una nueva gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, la única posible para tener la mayoría parlamentaria necesaria, algo que ahora mismo todos los implicados quieren evitar.



El SPD ha declarado ya su intención de entablar negociaciones cuanto antes con verdes y liberales. Laschet no ha retirado su pretensión de sondear al menos a esos hipotéticos socios, pese a las fuertes presiones desde su propio bloque para que abandone ese propósito.



El líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Markus Söder, felicitó ayer a Scholz por su victoria electoral y llamó a respetar esos resultados. Laschet, jefe de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y candidato común del bloque conservador, ha evitado hasta ahora ese paso.



Söder y Laschet mantuvieron a principios de año un duro pulso interno, ya que ambos aspiraban a ser el candidato a la Cancillería. Con el hundimiento del bloque conservador a sus peores resultados históricos, las presiones sobre el líder de la CDU han ido en aumento.

