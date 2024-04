Nieto, sobre las infraestructuras judiciales: "Tenemos que hacer 3 veces lo hecho"

El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado este viernes el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de las infraestructuras judiciales, y ha asegurado que es necesario acelerar las actuaciones realizadas para "hacer tres veces lo que se hizo desde 1997 hasta 2023".



Durante su intervención en el Foro de Nueva Economía, Nieto ha afirmado que la comunidad fue "creciendo en litigios y población" y no hubo "previsión" en el incremento de edificios judiciales, lo que impide una interconexión adecuada y un trabajo ordenado.



La Junta, ha recordado, apostó por resolver la dispersión de órganos, así como por el despliegue de un nuevo sistema de tramitación judicial, @adriano, que estará concluido en junio.



Desde 1997 hasta la fecha se han construido 22 sedes judiciales en Andalucía y se han reformado 18 de un total de 85 partidos y de 156 edificios con actividad judicial. "A ese ritmo no acabamos en la vida", ha afirmado Nieto, quien ha apostado por "hacer tres veces lo que se hizo desde 1997" en ocho años.



El titular de Justicia ha repasado la situación actual de los equipamientos judiciales en la comunidad y ha opinado que de las tres ciudades de la justicia construidas, la de Málaga y Almería "se construyeron pequeñas", y la de Córdoba es la única que se hizo "con unas dimensiones razonables, por la experiencia de las anteriores.



En el caso de la de Málaga, la Junta proyecta una ampliación del 20 % de las instalaciones.



Queda pendiente la de Jaén, que cuenta con un estudio de viabilidad aprobado; la de Cádiz, con un estudio en desarrollo, y la de Huelva, cuyo suelo se ha conveniado con el Ayuntamiento, mientras que la Ciudad de la Justicia de Sevilla se ubicará en el campus de Palma Alta y de la de Granada ya se ha puesto la primera piedra en el edificio de la antigua sede de la Caja de Granada.



Otras actuaciones importantes son la Ciudad de la Justicia de Marbella, cuya adjudicación del anteproyecto se lanzará en pocos meses; la de Algeciras, un proyecto que se pondrá en marcha este año, o la de Jerez, que también se activará "de manera inmediata".



"Es un esfuerzo muy importante, nos obliga a movilizar más de 1.500 millones de euros en su financiación" hasta 2030, para lo que se emplearán fórmulas de colaboración público-privada, caso de la Ciudad de Jaén, y de cooperación entre administraciones públicas, como en las localidades malagueñas de Torremolinos, Torrox o Fuengirola.



Desde 2008 a 2018, la inversión en infraestructuras judiciales "no llegaba a 5 millones de euros" anuales, y se ha acordado con la Consejería de Hacienda "como mínimo cuadruplicar" esa cifra para inversiones en materia de Justicia hasta 2030, es decir unos 20 millones cada año, ha incidido.



A ello se podría sumar el ahorro de casi 15 millones previstos en alquileres: el importe asciende este año a 17,3 millones por 96 contratos de alquiler, y se espera que al final del plan solo queden seis o siete contratos, con un coste de 1,8 millones.



En cuanto a las plantillas, Nieto ha opinado que no existe un problema estructural de falta de personal, y ha asegurado que hay necesidad de recursos humanos pero "fundamentalmente de lo que no depende de la Junta", como jueces o fiscales. "Jamás -ha dicho- hemos puesto un problema a la hora de incorporar a funcionarios que tienen que acompañar la creación un juzgado".

