Explosión fuera del aeropuerto de Kabul, según el Pentágono, con víctimas mortales

El portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció este jueves que se ha producido una explosión fuera del aeropuerto de Kabul, sin que por el momento se sepa si hay víctimas.



En un tuit, Kirby señaló que proporcionará más detalles pronto.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Kirby ha confirmado, de nuevo en su Twitter, la existencia de víctimas en la explosión, sin dar aún detalles salvo la zona exacta donde se ha producido, cerca de la Abby Gate del aeropuerto.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Según la agencia Reuters, el presidente Biden ya ha sido informado acerca de la explosión, mientras justamente se hallaba en una reunión de seguridad sobre la situación en Afganistán. La misma agencia habría indicado que podría tratarse, según un oficial estadounidense, de un ataque suicida, sin que este hecho esté confirmado por el momento. Existía la preocupación de la inminencia de un ataque terrorista, del que se ha venido alertando en los últimos días. Varios países, el más reciente de ellos Canadá, han anunciado el fin de sus operaciones de evacuación en Afganistán.

La cadena CNN apunta que hay varios heridos afganos. Ya se habla de al menos una decena de muertos.



Funcionarios de EE.UU, citados por la cadena de televisión CNN, apuntaron que hay afganos heridos y que todavía no hay información sobre si hay alguna víctima estadounidense, así como también, al igual que Reuters, indicaron que podría tratarse de un atentado suicida.



Estos datos ofrecidos por la CNN no han sido confirmados por el momento por las autoridades.



Los soldados estadounidenses que quedan actualmente en Afganistán (unas 5.400, según datos del miércoles del Pentágono) están desplegados en el aeropuerto la capital afgana, mientras EE.UU. termina la evacuación de sus nacionales y colaboradores afganos del país centroasiático.



El miércoles la Embajada de EE.UU. en Afganistán emitió un aviso advirtiendo a los estadounidenses que no se acercaran al aeropuerto de Kabul por "amenazas de seguridad" fuera de los accesos a esas instalaciones.



El embajador en funciones de EE.UU. en Afganistán, Ross Wilson, dijo este jueves en una entrevista con la cadena de televisión ABC News antes de que se produjera la explosión que dichas amenazas son "creíbles" e "inminentes".



El domingo, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió de los crecientes riesgos de seguridad a medida que pasan los días en Afganistán.



El jefe de la diplomacia estadounidense remarcó que el operativo de evacuación tiene lugar "en un ambiente hostil en una ciudad y un país ahora controlado por los talibán" y con "la muy real posibilidad de un ataque del Estado Islámico (EI)".



EE.UU. ha asegurado que seguirá con las evacuaciones hasta la fecha límite marcada por el presidente Joe Biden el 31 de agosto y que priorizará la salida de las tropas que quedan en los últimos dos días.