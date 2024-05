Pedri y Lewandowski certifican la segunda posición del Barça

El Barcelona aseguró matemáticamente la segunda plaza de LaLiga EA Sports tras derrotar este sábado, con un gol de Robert Lewandowski y un doblete de Pedri (3-0), al Rayo Vallecano, que igualmente certificó la permanencia por el empate del Cádiz ante el Las Palmas en la penúltima jornada.



En el último partido del curso en Montjuïc, el cuadro azulgrana impuso su contundencia en el área, con un gol tempranero de Lewandowski a pase de Lamine Yamal y dos tantos de Pedri en tres minutos en la segunda mitad, para superar a un Rayo voluntarioso, que generó peligro al contraataque, pero fue demasiado inocente en el remate.



La incertidumbre sobre el futuro Xavi Hernández, que podría haber dirigido su último partido como técnico del Barça frente a la afición azulgrana, se manifestó en las gradas. En múltiples ocasiones, la grada de animación inició cánticos de "Barça sí, Laporta no", que fueron respondidos con pitos por la mayor parte del estadio. Tampoco generaron consenso las consignas a favor del entrenador.



En cualquier caso, Xavi apostó por una alineación continuista con tres cambios respecto a la victoria del jueves en Almería: el regreso de Gündogan, Cancelo y Raphinha por Héctor Fort, Pedri y Ferran. En cambio, Iñigo Pérez dio entrada a De Frutos por el sancionado Trejo y reforzó la medular con Ciss en lugar de Unai López.



Pronto se vio alterado el guion del partido, pues en la primera acción de ataque, una posesión larga que el Barcelona maduró con paciencia, Lamine Yamal colgó con dulzura un centro en el corazón del área, donde Lewandowski acunó el balón con el pecho antes de mandarlo a la red de volea (1-0, min.3).



En vez de apretar el acelerador, el Barça contemporizó y permitió el crecimiento del Rayo. Ciss dio el primer aviso con un chut centrado desde fuera del área que rechazó Ter Stegen, igual de acertado minutos después en un intento parecido de De Frutos.



El cuadro madrileño atacó la espalda de la zaga con envíos largos hacia Camello, que en una ocasión se plantó ante Ter Stegen, pero remató a las nubes. Buen resumen del desempeño del Rayo, voluntarioso pero impreciso en los metros finales.



El sesteo azulgrana llegó a su fin por orden de Lamine Yamal. El extremo ensayó un chut lejano que se marchó alto y dibujó un pase demasiado largo para la carrera de Fermín. Esta vez sí, el arreón tuvo continuidad en Raphinha, que se asoció de tacón con Lewandowski en un contraataque, abortado en el área por Lejeune.



El brasileño exhibió su buen golpeo de balón en un disparo de falta directa que Dimitrievski atajó en dos tiempos, y sirvió un saque de esquina que pegó en el palo tras ser peinado por Sergi Roberto.



Al descanso, Xavi introdujo a Christensen por Sergi Roberto, sin que esto alterara el decorado. El Barça controlaba la pelota y dependía de la inventiva de Lamine Yamal para penetrar en el entramado defensivo del Rayo, que amenazó al contraataque en un nuevo balón largo, esta vez para la carrera de Álvaro, que remató centrado.



Fermín, de volea tras un despeje en falso de la zaga visitante, obligó a Dimitrievski a lucirse. Y a renglón seguido llegaron los cambios: Andrei y Crespo refrescaron al Rayo, mientras que Xavi dio entrada a Pedri, Araujo y Joao Felix.



Pudo empatar el cuadro madrileño en dos acciones seguidas, un despeje de Iñigo Martínez que casi se cuela en la portería de Ter Stegen y un chut de Palazón rechazado por el alemán. Una falta de contundencia que el Barça no perdonó.



Tras una gran acción individual de Joao Félix, que sorteó a dos rivales dentro del área y disparó contra Dimitrievski, Pedri cazó el rechace para firmar el 2-0 (min.73). Poco después, Araujo divisó el desmarque del canario y, con un envío preciso, le dejó solo ante el arquero, que no pudo hacer nada para evitar el 3-0 (min.75).



El golpe fue definitivo. El Barça administró la ventaja sin sobresaltos para amarrar la segunda plaza y, de paso, romper una racha de cinco partidos sin ganar al Rayo, que también cumplió su objetivo de asegurar la permanencia. EFE



Ficha técnica:



3- Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Araujo, min.62), Íñigo Martínez, Cancelo; Sergi Roberto (Christensen, min.46), Fermín (Pedri, min.62), Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski (Vitor Roque, min.79), Raphinha (Joao Félix, min.62).



0- Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Pathé Ciss, Valentín (Crespo, min.62); Isi (Unai López, min.79), De Frutos (Ratiu, min.62), Álvaro (Pep Chavarría, min.76); Camello (Falcao, min.79).



Goles: 1-0: Lewandowski, min.3. 2-0: Pedri, min.72. 3-0: Pedri, min.75.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño). Mostró amarilla a Lamine Yamal (min.10), Mumin (min.23), Raphinha (min.31), Cubarsí (min.37), Valentín (min.50) y Cancelo (min.90+2).



Incidencias: Partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports entre Barcelona y Rayo Vallecano disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 35.823 espectadores.

