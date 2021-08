El Reino Unido ha evacuado a más de 2.000 afganos, dice Johnson

El Reino Unido ha evacuado hasta ahora a 306 ciudadanos británicos y a 2.052 afganos tras el control de Afganistán por parte de los talibanes, informó este miércoles en el Parlamento el primer ministro, Boris Johnson.



En una sesión en la Cámara de los Comunes convocada para abordar la crisis afgana, Johnson indicó que el Reino Unido hará todo lo posible por ayudar a los afganos que prestaron apoyo a las fuerzas de su país y evitar una crisis humanitaria en Afganistán.



Según el "premier", su país también ha procesado la documentación de otros 2.000 afganos y las de muchos más.



"Los funcionarios del Reino Unido -agregó- están trabajando a contrarreloj para mantener abierta la puerta de salida en las más difíciles de las circunstancias y están activamente buscando a los que creen que tienen derecho (a ser evacuados) pero que no están registrados" con las autoridades británicas.



El primer ministro insistió en que Londres hará "todo lo posible por apoyar a quienes han ayudado a la misión del Reino Unido en Afganistán y a invertir todo lo que podamos para apoyar a una área más amplia alrededor de Afganistán".



En su intervención, Johnson avanzó que los talibanes serán juzgados por sus "acciones y no por sus palabras", especialmente en lo que se refiere al derecho de las niñas a recibir educación.



Reconoció que los acontecimientos en Afganistán transcurrieron más rápido de lo que "incluso los talibanes anticiparon", pero insistió en que el Gobierno tenía planificada la retirada.



"Lo que no es verdad es decir que el Gobierno del Reino Unido no estaba preparado o no anticipó esto", recalcó Johnson, que informó de que la difícil operación logística para evacuar a los nacionales del Reino Unido se estuvo preparando "durante muchos meses".



Johnson recordó que hace casi 20 años, EE.UU sufrió el "más catastrófico ataque contra su población desde la II Guerra Mundial, en el que 67 ciudadanos británicos también perdieron la vida a manos de grupos terroristas asesinos incubados en Afganistán".



El primer ministro informó además de que espera convocar en los próximos días una reunión virtual del G7 (los países más ricos del mundo) para abordar la crisis afgana.

