Canadá busca la reconciliación con una indígena como gobernadora general

Canadá vivió hoy un día histórico con el nombramiento de la primera indígena como gobernadora general del país, un paso adelante en el "largo camino hacia la "reconciliación" con esta población, según subrayó la elegida para el cargo, Mary Simon.



Nombrada por la reina de Inglaterra por recomendación del primer ministro, Justin Trudeau, Simon es una destacada líder de los inuit (los habitantes del Ártico) y accede al cargo en medio de la crisis abierta tras el descubrimiento de tumbas de niños indígenas en antiguos internados del Gobierno canadiense.



"Estoy muy contento de anunciar que su majestad la reina ha aprobado el nombramiento de Mary Simon como la próxima gobernadora general. Ha dedicado su vida al progreso social, económico y de derechos humanos de los inuit canadienses y los pueblos indígenas y estoy seguro que servirá a los canadienses con dedicación e integridad a la vez que promueve los valores mutuos", dijo Trudeau.



El comunicado de Trudeau para anunciar el nombramiento no hizo referencia ni a la abrupta salida de su antecesora, la exastronauta Julie Payette -que dimitió por acusaciones de acoso laboral- ni a la creciente crisis causada por el descubrimiento de las tumbas de niños indígenas en internados gubernamentales.



Las llamadas residencias escolares fueron creadas a finales del siglo XIX para eliminar las culturas indígenas del país y asimilar a la población aborigen. Hasta la fecha se han encontrado unas 1.100 tumbas sin identificar de niños internados en estos centros.



RECONCILIACIÓN CON INDÍGENAS



Aunque Trudeau no habló explícitamente de esta crisis cuando compareció con Simon en Ottawa, sí lo hizo la nueva gobernadora general.



"Puedo decir con seguridad que mi nombramiento es histórico e inspirador para Canadá y un importante paso adelante en el largo camino hacia la reconciliación", afirmó Simon en dicha comparecencia, y añadió que, "por supuesto", llega al cargo en un momento especialmente reflexivo y dinámico en nuestra historia compartida".



Canadá es una monarquía constitucional cuya jefa de Estado nominal es la reina de Inglaterra, quien delega sus funciones en el gobernador general del país.



El nombre del gobernador general es propuesto por el primer ministro canadiense a la reina, que es quien tiene que aprobar la elección. El cargo es esencialmente protocolario, aunque todas las leyes de Canadá necesitan su firma para que entren en vigor.



Preguntada por los medios de comunicación por su desconocimiento del francés, idioma oficial de Canadá junto con el inglés, Simon explicó que es fruto de la discriminación que ha sufrido la población indígena porque cuando era pequeña atendió una escuela para aborígenes conocida por los abusos a los niños.



"Se me negó la oportunidad de aprender francés durante mi estancia en las escuelas de día gubernamentales", declaró Simon quien se comprometió a aprender el idioma.



UNA INUIT DEL NORTE DE QUEBEC



Simon, de 73 años de edad, es una inuk, uno de los grupos de los inuit, nacida en el norte de Quebec, que en 1986 fue elegida presidenta de la Conferencia Circumpolar Inuit (CCI), una organización de defensa de los derechos indígenas, y en 2002 nombrada por Canadá como su primera embajadora del Ártico.



En su comparecencia, Simon eligió pronunciar sus primeras palabras en inuktitut, una de las lenguas de los inuit, durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación junto a Trudeau en Ottawa.



Después, en inglés, subrayó la "oportunidad histórica" que supone su nombramiento.



Canadá reconoce tres grupos indígenas en el país: los inuit, que habitan las zonas más septentrionales y suman unos 65.000; las primeras naciones, el grupo más numeroso con alrededor de 1 millón de personas; y los métis, unos 500.000 descendientes de las uniones entre colonos franceses y mujeres indígenas.



SATISFACCIÓN ENTRE LA COMUNIDAD INDÍGENA



El inesperado nombramiento de Simon, que será la gobernadora general de Canadá número 30, ha sido recibido con aprobación por los líderes indígenas del país.



Pierre Bellegarde, líder de la Asamblea de Primeras Naciones (AFN por sus siglas en inglés), que agrupa a todos los grupos de primeras naciones del país, se apresuró a felicitar a Simon.



"¡Felicidades a la primera gobernadora general indígena de Canadá, Mary Simon! Mary es una diplomática, defensora y una fuerte mujer inuk", dijo Bellegarde en Twitter.



Los inuit también mostraron su satisfacción por la elección de uno de sus líderes como jefe de Estado canadiense.



El primer ministro de Nunavut, el territorio del Ártico poblado por los inuit, Joe Savikataaq, expresó en Twitter su aprobación. "Felicidades a la líder inuk Mary Simon por ser nombrada la primera gobernadora general indígena de Canadá. Bien merecido".