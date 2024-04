Israel atacó para demostrar que tiene capacidad ofensiva para llegar al centro de Irán

El ataque aéreo que Israel lanzó este viernes contra Irán tenía la intención de demostrar a Teherán que los israelíes tienen capacidad de llegar con sus armas al centro del país persa, informó hoy The Washington Post.



El diario estadounidense aseguró que una fuente oficial israelí confirmó el ataque aéreo que su Ejército llevó a cabo en el interior de Irán, en represalia por el bombardeo iraní contra Israel del pasado sábado.



La fuente, que no quiso ser identificada, dijo que no se había determinado si el ataque causó daños en algún punto del interior de Irán.



No obstante, precisó que la ofensiva tenía como objetivo demostrar a Irán que Israel tenía la capacidad de atacar dentro del país.



Aunque varios medios estadounidenses han confirmado el ataque israelí, hasta el momento, ni el Gobierno de ese país ni el Pentágono han reconocido oficialmente la operación.



Irán activó sus defensas y solo afirmó que se habían producido explosiones en la ciudad de Isfahan, en el centro del país, pero que las instalaciones nucleares iraníes estaban seguras.



La Agencia Espacial de Irán también negó un ataque con misiles, en contra de las informaciones procedentes de Estados Unidos que aseguraban que Israel había lanzado proyectiles contra suelo iraní.



En medio de la confusión sobre lo que está sucediendo, las autoridades de aviación de Irán suspendieron inicialmente los vuelos en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional, aunque horas más tarde decidieron abrirlos de nuevo.

