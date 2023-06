La oposición acusa a Boris Johnson de "cobarde" tras su dimisión

La "número dos" de la oposición laborista en el Reino Unido, Angela Rayner, acusó este sábado de "cobarde" al ex primer ministro conservador Boris Johnson por haber dimitido como diputado antes de que se publiquen las conclusiones del comité que investiga si mintió sobre la fiestas durante la pandemia en Downing Street, sede de la jefatura del Gobierno.



"Se podría haber defendido, podría haber apelado a sus electores y luchado contra la suspensión, y ha decidido que no va a hacerlo porque sabe lo ha hecho mal", afirmó Rayner en una entrevista con la cadena BBC Radio 5.



Para la dirigente laborista, "este es simplemente otro caso de Boris Johnson no aceptando la responsabilidad por sus acciones".



El antiguo jefe de Gobierno anunció el viernes por la noche que abandona su escaño en la Cámara de los Comunes de manera inmediata, tras haber recibido una carta del Comité de Privilegios del Parlamento que, según afirmó, dejaba claro que iba a proponer su expulsión de la cámara.



Ese órgano, que se volverá a reunir el lunes para "concluir" el proceso contra Johnson, todavía no ha hecho pública su resolución sobre el caso.



El diputado laborista Chris Bryant, que presidía el Comité de Privilegios pero se recusó a sí mismo antes de que comenzaran las pesquisas, acusó hoy al exmandatario conservador de haber "filtrado" las conclusiones del órgano.



"Entiendo que aquello que el informe del comité señala, dado que eso es lo que en la práctica ha filtrado Boris, es que mintió al Parlamento, que es culpable de esa falta, y que debería ser suspendido", afirmó Bryant a la BBC.



Para el laborista, los miembros del comité podrían interpretar ahora que "se ha producido un desacato al Parlamento adicional a la luz del modo en el que Boris Johnson se ha comportado en las últimas 24 horas".



El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, reclamó por su parte la convocatoria urgente de unas elecciones generales.



"Pienso que el caos y la división en el Partido Conservador, el hecho de que estén tan alejados de la realidad respecto a la crisis del coste de la vida y el sistema sanitario, significa que debemos sacar a este país de la miseria que conllevan los conservadores", indicó.



Algunos "tories" fieles a Johnson expresaron su respaldo tras su dimisión, pero ni el primer ministro, su correligionario Rishi Sunak, ni figuras de peso del Partido Conservador más allá de la ministra de Interior, Priti Patel, se han pronunciado por ahora sobre su renuncia.



Un antiguo portavoz de Johnson, Will Walden, aseguró a la BBC que no cree que este sea el final de la carrera política del exalcalde de Londres.



"Se está preparando para el que pueda ser el siguiente paso sin la humillación de haber sido expulsado", dijo Walden.



El conservador Robert Hayward, miembro de la Cámara de los Lores, sostuvo sin embargo en una entrevista con "Sky News" que ve "poco probable" un regreso a la primera línea política de Johnson, que abandonó Downing Street el pasado septiembre acechado por varios escándalos.