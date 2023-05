La inflación en Italia subió el 8,2% en abril

La inflación en Italia volvió a subir en abril hasta el 8,2 % en base interanual, frente al 7,6 % del mes anterior, por el encarecimiento de la energía no regulada, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística (Istat).



El Istat explicó que "la aceleración" del precio de la energía ha sido la principal causante de esta "pausa en la fase de recuperación de la inflación" y, en menor medida, de los de ocio, cultura, cuidado personal y servicios.



"En abril se interrumpió la fase de moderación de la inflación, principalmente por una nueva aceleración en la dinámica tendencial de los precios de los bienes energéticos no regulados, cuya tendencia refleja un incremento mensual de 2,3%", se lee en el análisis del Istat.



Estos efectos, añade el organismo, "fueron solo parcialmente compensados ​​por la ralentización de los precios de los alimentos elaborados y los alimentos no elaborados, los servicios relacionados con la vivienda y servicios relacionados con el transporte".



La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos registró una ligera desaceleración al pasar del 6,3 % registrado en el mes anterior al 6,2 % de abril.



El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro- aumentó un 0,9 % mensual y un 8,7 % anual.



La inflación prevista para 2023 será, si se confirma esta tendencia, del 5,3 %.