La RFEF se opone a la petición de Liga llevar la causa de Rubiales a la Audiencia Nacional

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha opuesto a la petición que formuló La Liga para llevar a la Audiencia Nacional la investigación a su expresidente Luis Rubiales o a su sucesor, Pedro Rocha, entre otros, por presuntas irregularidades en una serie de contratos.



En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ente federativo, que ejerce de acusación, no aprecia "ninguno de los presupuestos" previstos en la ley para que la Audiencia Nacional asuma esta causa, abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) por supuestos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.



Aunque los hechos investigados pudiesen tener vinculación con terceros países, la RFEF considera que no hay motivo para sacar la causa del juzgado que la investiga, "máxime teniendo en cuenta las amplias posibilidades" de auxilio internacional, y recuerda que "las actividades delictivas habrían sido llevadas a cabo" desde su sede, situada en Las Rozas, dentro del partido judicial de Majadahonda.



Tampoco han apoyado la petición de La Liga -acusación en el procedimiento- el abogado Ramón Caravaca, quien era el administrador de la empresa Egmont 2008 SL, la sociedad inmobiliaria a quien se le habría encargado presuntamente, el supuesto espionaje a David Aganzo, presidente de AFE, y que también investiga el mismo juzgado de Majadahonda.



En su escrito, la defensa de Caravaca acude a un pasaje del libro 'Alicia en el país de las maravillas' en el que la reina explica a la protagonista "cómo se administra justicia al otro lado del espejo: primero se cumple la condena, luego llega el juicio y finalmente se comete el delito" y, si nunca se ha cometido el delito, "tanto mejor", según la reina.



De esta forma alude el abogado a la "confusa deriva" de esta investigación, con un "cúmulo de irregularidades -dice-, y considera "imposible" saber si los hechos imputados son competencia de la Audiencia Nacional mientras no haya "resolución concretando los hechos imputados".



Por su parte, el máximo ejecutivo de la empresa Gruconsa, que realizó obras de rehabilitación del estadio de La Cartuja en Sevilla, y otros investigados de esta sociedad también se han mostrado en contra de enviar la causa a la Audiencia Nacional.



En este procedimiento se investigan diversos contratos de la RFEF, como el que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí, con intermediación de la empresa Kosmos, del entonces jugador del Barça Gerard Piqué, o la contratación de la empresa Gruconsa.

