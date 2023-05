Occidente apoya romper lazos económicos con Rusia, pero el resto se opone

La mayor parte de la población en los países occidentales apoya cortar los lazos económicos con Rusia por la guerra en Ucrania, mientras que en el resto del mundo son mayoría quienes prefieren no romper los vínculos, según un informe difundido hoy por la Alianza de Democracias.



El estudio, elaborado a partir de entrevistas realizadas entre febrero y marzo a casi 54.000 personas en 53 países, muestra que el apoyo a la ruptura de lazos con Rusia se mantiene alto en Occidente, aunque a niveles más bajos que el año pasado.



Después de Ucrania y Polonia, donde el respaldo a cortar las relaciones ronda el 70 %, Dinamarca, Reino Unido, Suecia y España (con cerca del 40 %) son, por ese orden, los países más favorables a esa postura.



Hungría, con el 35 %, y Grecia, con el 29 %, son los únicos países europeos del estudio en los que hay más gente a favor de mantener la relación económica con Rusia.



Esta opción es, sin embargo, la mayoritaria en países como China (con más del 50 % de apoyo) y otros países asiáticos (Indonesia, India, Pakistán, Israel, Turquía), así como en latinoamericanos tales que Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil y Perú o africanos como Marruecos, Nigeria, Egipto y Sudáfrica.



El informe resalta que, con respecto a la edición del año pasado, en países como Corea del Sur, Singapur, India, Brasil y Chile se ha producido un cambio de opinión y ahora hay más personas a favor de conservar los lazos comerciales con Rusia que al contrario.



Esa división se mantiene en el caso de una hipotética invasión de Taiwán por China: mientras la población de la mayoría de países europeos apoya romper lazos económicos con esta si se produce, el resto se pronuncia a favor de conservarlos.



El estudio resalta que el 48 % de los encuestados considera apropiado el nivel de ayuda proporcionado a Ucrania por Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea (UE), mientras un tercio la considera insuficiente y el 17 % demasiado alto.



El informe, denominado "Índice de Percepción Democrática", apunta a que el 57 % está satisfecho con el estado de la democracia en su propio país, pero que existe una insatisfacción generalizada en Europa, Estados Unidos y otras democracias occidentales.



Así, por ejemplo, solo un tercio de los húngaros, el 40 % de los polacos, la mitad de griegos, franceses y holandeses están satisfechos con el nivel de democracia en sus países.



Ese descontento es mayor en América Latina, con un 55 % de insatisfechos frente al 42 % en Europa y el 30 % en Asia.



La desigualdad económica es percibida a nivel global como la principal amenaza a la democracia, seguida por la corrupción y la influencia de las corporaciones globales: cerca de la mitad de la población mundial cree que sus gobiernos solo actúan en defensa de los intereses de una minoría.



En el caso del impacto de las grandes empresas tecnológicas en la democracia, la mayoría de la población europea y estadounidense considera que este es negativo o desigual en la democracia, mientras que en otros continentes domina una visión más positiva.



El informe fue lanzado días antes de que esta organización, fundada por el ex primer ministro liberal danés y ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen, celebre en Copenhague la denominada Cumbre de la Democracia, que reúne la próxima semana a políticos, activistas y empresarios.