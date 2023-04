El FMI pide vigilar los riesgos para la banca europea por la subida de tipos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió este viernes a los supervisores europeos que refuercen la vigilancia del sector financiero europeo para identificar posibles vulnerabilidades en un momento de "estrés" para las entidades por las subidas de los tipos de interés.



"El sistema es sólido, los bancos han sido capitalizados y tienen liquidez, pero esto no significa que debamos ser complacientes porque estamos en una posición relativamente buena. Tenemos que estar vigilantes y por eso pido la intervención supervisora en particular", dijo el director del Fondo para Europa, Alfred Kammer, en un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos EFE.



El endurecimiento de la política monetaria -con subidas de tipos de interés y reducciones de los balances por parte de los bancos centrales- "crea estrés en el sistema financiero", pero el sector europeo "debería ser capaz de lidiar" con él, indicó.



Sin embargo, acontecimientos como la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos o los problemas de Crédit Suisse indican "que debería hacerse más", por lo que el Fondo pide a los supervisores que lleven a cabo test de estrés para identificar "vulnerabilidades".



Antes de estos acontecimientos, el pasado mes de marzo, la "mayor preocupación" del FMI eran los intermediarios financieros no bancarios puesto que no están sometidos a la misma supervisión que los bancos y les consta que "los riesgos se han ido trasladando a ese sector" sobre el que además "hay datos insuficientes".



"Nada ha ocurrido aún, pero hay un riesgo", insistió.



Preguntado por el sector bancario español, Kammer señaló que, como el europeo en general, goza de solidez y recordó que el FMI se mostró contrario a poner un impuesto a la banca "porque en un periodo de estrés financiero los bancos usan los beneficios que están generando para solidificar su base de capital".



La recomendación del Fondo "a los gobiernos en general", añadió, es que no apliquen impuestos a los beneficios generados de forma extraordinaria por las empresas, como los que se han introducido en los países de la UE para los de las energéticas, por ejemplo.



Por otro lado, el FMI apoya la propuesta presentada la semana pasada por la Comisión Europea para reforzar las medidas de gestión de crisis y los fondos de garantía de depósitos en la Unión Europea (CMDI, por sus siglas en inglés).



Valora que se haya ampliado a más bancos la posibilidad de usar una resolución en lugar de una liquidación al uso bajo normas nacionales, así como que se ponga a disposición para ello financiación de los fondos de garantía de depósitos nacionales y del Fondo Único de Resolución, pero insiste en que debería establecerse un auténtico Sistema Común de Garantía de Depósitos que ejerza como "seguro paneuropeo".



Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) tienen previsto evaluar este viernes la situación de la banca europea tras las recientes turbulencias, así como esta propuesta legislativa, durante una reunión en Estocolmo.