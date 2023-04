Lavrov: "Rusia quiere una solución para el conflicto, pero Occidente no ayuda"

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo este lunes en Brasilia que Rusia desea una solución "duradera" para el conflicto en Ucrania, pero aseguró que ni el Gobierno de ese país ni Occidente "contribuyen" a ese objetivo.



"Precisamos resolver el conflicto de una forma duradera, no de una manera inmediata", pero los países de la "OTAN y Occidente" no han cumplido "compromisos que asumieron" a inicios de este siglo, dijo Lavrov junto al canciller brasileño, Mauro Vieira, en aparente alusión a los acuerdos de Minsk (2014).



Lavrov agradeció a Vieira el rechazo de Brasil a las sanciones comerciales aplicadas a Rusia por varios países tras la invasión a Ucrania y aseguró que han sido producto de una "decisión ilegal", pues no ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Sobre esas sanciones, Vieira subrayó la tradición de la diplomacia brasileña de apoyarlas solo cuando tienen respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y agregó que, en este caso y en la actual coyuntura global, "han tenido impacto en toda la economía global, que aún no se recupera de la pandemia" de covid-19.



Vieira también reiteró la posición de Brasil en relación a la necesidad de un cese al fuego inmediato en Ucrania y de la formación de un grupo de países amigos que intente una mediación, pero esa posibilidad, si bien fue agradecida por Lavrov, no fue abordada en profundidad por el ministro ruso.



Brasil es la primera escala de Lavrov en una gira que, durante los próximos días, le llevará también a Venezuela, Cuba y Nicaragua, tres países que mantienen intensas relaciones económicas y políticas con Rusia.



Tras la reunión con Vieira, está previsto que Lavrov sea recibido por Lula en su residencia oficial, para un encuentro privado.